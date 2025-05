¿Quién afeita al presidente?

En un remoto pueblo del desierto, el barbero As-Samet vivía feliz entre navajas, barbas y pies escamondados. Pero un día, el emir promulgó una orden tajante: los barberos solo debían afeitar a quienes no pudieran afeitarse a sí mismos. Fue entonces cuando el pobre As-Samet, único barbero del lugar, se encontró frente al espejo de la lógica y la paradoja: ¿Debería afeitarse él mismo? Si lo hacía, estaba infringiendo la norma. Si no lo hacía, también. Estaba atrapado en un bucle sin salida.

La historia, tan sencilla como brillante, sirve para explicar una de las paradojas más famosas de la lógica moderna: la paradoja de Russell. El filósofo y matemático Bertrand Russell se dio cuenta de que la teoría de conjuntos de su época permitía la existencia del "conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos". Un invento lógico que, al ser analizado, se desmontaba solo: si ese conjunto se contiene a sí mismo, entonces no debería contenerse; pero si no se contiene, entonces debería hacerlo. Un cortocircuito. Una trampa de la razón.

Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con Pedro Sánchez? Bastante más de lo que parece.

El presidente ha perfeccionado una estrategia discursiva que recuerda, sospechosamente, al viejo barbero del emirato. No porque sea un lince lógico como Russell —eso sería demasiado generoso— sino porque, al igual que en la paradoja, se sitúa en un terreno donde las categorías que él mismo impone lo acaban atrapando… aunque él, eso sí, siempre sale peinado.

Uno de los mecanismos más usados por Sánchez es el reduccionismo binario. Divide la realidad en dos polos: o estás con él o estás con "la extrema derecha". Cualquier crítica, por técnica, legítima o sensata que sea, se coloca automáticamente en el saco de la ultraderecha. ¿Le preguntan por el apagón eléctrico? Responde hablando de energías limpias y ataca a "los que defienden la nuclear de los ultra ricos". ¿Le piden explicaciones por sus cesiones a partidos separatistas? Contraataca con discursos sobre el "fascismo judicial" o la amenaza de Vox. Es como si cada vez que alguien pide una explicación razonada, él sacara la carta mágica: "¿acaso prefieres el caos ultra?".

La paradoja aparece cuando él mismo dice ser garante del diálogo, la convivencia y el progreso, pero anula toda posibilidad de matiz en el discurso político. Solo afeita a los que no se afeitan solos, pero él mismo —que debería afeitarse con argumentos y coherencia— evita el espejo a toda costa. Y cuando se le señala esta incoherencia, responde con más paradojas: si lo criticas, es que quieres volver al pasado; si lo aplaudes, eres razonable. Si estás con la ley, estás contra el diálogo. Si defiendes la unidad, te falta empatía. Un país entero convertido en un laberinto lógico.

Pero el problema no es solo retórico. Este tipo de dialéctica binaria rompe el debate público y empobrece la democracia. Porque si todo se convierte en una guerra de blancos y negros, de "demócratas contra fachas", entonces se acabó la política como espacio de encuentro y razón. Solo queda la tribuna del afeitador oficial del régimen, con su navaja en alto, decidiendo quién puede y quién no llevar la cara rasurada.

Russell demostró que incluso las estructuras lógicas más elegantes pueden fallar si se les fuerza demasiado. Pedro Sánchez, a su manera, nos está demostrando lo mismo con la democracia: incluso el sistema más robusto puede colapsar si lo retorcemos hasta hacer que la lógica se vuelva absurda.

Ojalá un nuevo emir —uno con más sentido común que el actual— decida un día premiarnos no con hijas ni afeites, sino con un poco de verdad y menos paradojas.

Suscríbete para seguir leyendo