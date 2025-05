La Zamora que pregunta, resiste, lucha y trabaja

Zamora no está vacía, pero quieren vaciarla.

Despoblada la provincia cada vez más se quedaba. / Pero a algunos molestaba que la dijeran vaciada / porque en Zamora vivían y tal vez los olvidaran. / No para olvidar decían la "Zamora vaciada", / porque no era el infortunio sino la intención –pensaban- / la que a Zamora quería más vacía y solitaria: / con las casas que se arroñan, puerta y ventana atrancadas; / sin vecindad en los pueblos; con los campos sin labranza.

¡Tierra de oportunidades! – la Diputación proclama. / Sólo nos falta el apoyo desde el gobierno de España / (salvo que sea su partido quien tiene la gobernanza).

¿Pará qué quieren vacía y a Zamora vaciarla?

Naves de cerdos pusieron los de fuera, macrogranjas / para que engorden y crezcan. Nos contaminan las aguas / y las tierras con purines ¡Ya habrá tiempo de tratarlas! / Cuando crecen los marranos destinados a matanza / y a chorizos y jamones se los llevan a las fábricas: / "¿En qué pueblo las han puesto? ¿Cuántos en ellas trabajan?" / "¡Pues por aquí no hemos visto más que las que aquí ya estaban!" / Trabajo no dejan mucho, mas residuos a mansalva. / La población se rebela porque no hay trabajo ni agua. / También aunque algunas menos, de vacuno hay macrogranjas. / "Pues aquí no son rentables: tengo que quitar las vacas".

La Diputación muy presta con las cisternas lleva agua / porque aunque no haya sequía se encuentra contaminada / por residuos ganaderos que en las tierras desparraman. / Y "etaps" y "edaps" y esas siglas que parecen endiabladas / para que nos conformemos porque no entendemos nada.

Si no hay trabajo en la tierra, Zamora está desolada.

"Los jóvenes se han marchado a trabajar a Alemania". / "¡Que no mujer, que eso era cuando mandaba en España / el dictador, que ahora algunos recuerdan con añoranza / porque han falseado la historia de todos los que emigraban / porque no tenían trabajo en las tierras zamoranas". / "La gente joven se ha ido, sólo hay viejos a patadas". / Esas oportunidades que la dipu proclamaba / serán para ellos: los hijos y los nietos se marchaban.

La Diputación corrige: "viejos no, silver se llaman". / Y para los que se quedan y abren cada día su casa / para ver qué tal se encuentran les pondremos unas cámaras. / Y para que no estén tan solos de soledad no deseada: / un robot que les salude y les conteste en la charla.

La Zamora vaciada por sus servicios reclama

Si se vacían las escuelas, a consultorios se adaptan. / Si los consultorios no abren porque médicos no se hallan / para curar a la gente que en su tierra zamorana / sigue viviendo en su pueblo y tiene abierta su casa, / el sábado en la mañana los servicios se reclaman: / sentada en la silla Pruden ¡todos alzando pancartas. / Y si escuela y consultorio terminantemente candan, / un centro social hacemos para jugar a las cartas / y comer en compañía y para vernos las caras.

La Diputación no apoya que los consultorios se abran, / pero a cambio donde hay bares si quieren la tienda instalan, / con subvención para hacerlo, como la Junta que paga / para que se instalen bares en la tierra despoblada. / "Y si vamos a la compra, ¿cómo vamos a pagarla?" / -se preguntan nuestros silver que por algo peinan canas- / "si la pensión no cobramos porque el cajero no pasa, / ni hay bancos, nadie que venga para traernos la paga".

¿No pensáis si aquí llegamos que la Zamora vaciada / más que un calificativo es que está planificada?

Para todo hay soluciones, pues como aquí hay macrogranjas / que generan más residuos que la población censada, / de biogás y biometano nos instalan unas plantas / que generan energía más verde que el agua clara. / Eso sí, para exportarla, porque aquí no le hace falta, / a la tierra despoblada, desolada y vaciada. / Los de los pueblos protestan pues las cosas no están claras: / importaremos la mierda para que mueva las fábricas / donde trabajan los hijos y los nietos que emigraran.

La Diputación afirma que son buenas estas plantas / como aquellas que instalaron para utilizar el agua / que nuestros pueblos no beben porque está contaminada. / Y que llevan la energía producida a toda España / mientras que los apagones por estas tierras no extrañan.

Despoblada, vaciada, la provincia desolada / y a mayores por ser viejos "decrépita" ya nos llaman.

Pues como somos mayores y las sienes pintan canas: / de media sexagenarios; cada vez más centenarias / que viven en residencias donde son homenajeadas. / De "decrépita" a Zamora la estadística pintaba.

¡Tierra de oportunidades! –la Diputación gritaba. / Oportunidades tienen los que instalan macrogranjas / y las plantas de biogás que sus residuos nos tratan. / Habrá tiendas en los bares aunque apenas bares halla, / y ni a un pueblo de Zamora les faltará un vaso de agua. / No hay viejos son nuevos silver que la economy relanzan, / y en el hub de la Aldehuela robots y andadores andan.

Andando y en pie Zamora: por sus derechos trabaja.

Ni biogás ni biometano si los residuos que tratan / se importan de otros lugares donde fábricas se instalan. / Y la energía que producen se llevan para gastarla / en territorios a donde nuestra población se marcha. / Trabajo de los cuidados frente a robots que nos charlan. / Servicios para la gente que abre cada día su casa.

La zona rural pregunta, resiste, lucha y trabaja: / Ni vacía porque hay gente que lucha por resguardarla. / Ni vaciada para que nadie venga aquí sólo a explotarla.

Portavoz de IU en la Diputación

Suscríbete para seguir leyendo