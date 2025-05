Guarido prefiere turistas a vecinos

Al 100%. Así está siempre el parking en la avenida del Mengue y en la plaza San Julián del Mercado. Y no lo digo yo, lo dicen los propios estudios del Ayuntamiento. Sin embargo, el alcalde ha decidido eliminar unas 30 plazas. Porque claro, si ahora mismo ya es difícil aparcar, lo más normal es quitar plazas en vez de crear más aparcamiento para facilitar la vida a los vecinos. Una decisión muy lógica. Y más aún en un barrio en el que muchísimas casas y edificios no disponen de garajes y en el que, por lo tanto, es prácticamente imposible alquilar una plaza (si es que puedes pagarla).

¿Alguien del Ayuntamiento me puede decir dónde nos vamos a tener que ir a aparcar los vecinos de La Horta? Igual, en vez de crear una «zona de recepción de turistas» en la que los turistas que vengan en sus coches privados tampoco van a tener sitio para aparcar, el Ayuntamiento podría usar ese dinero para comprar un solar y crear más plazas de aparcamiento.

Pero claro, un proyecto que beneficie a los que vivimos en La Horta y pagamos aquí nuestros impuestos igual no es tan vendible como uno para «fomentar el turismo». Igual está bien quitar más plazas de aparcamiento y poner un puesto de la Cruz Roja, porque como los buses del Imserso paren en el río y los turistas tengan que subir Balborraz, más de uno va a necesitar atención médica. Al final, me veo aparcando en medio de la plaza Mayor. O en la otra punta de Zamora y pidiendo un taxi para llegar a mi casa. Todo sea por los turistas, que los vecinos está visto que no pintamos nada.

