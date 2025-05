Emprender, impulsar, dinamizar

Deberían convertirse en los tres pilares en los que apoyar el emprendimiento y el fomento empresarial en Zamora y en la provincia. El panorama no puede ser más desalentador y hay que tomar decisiones e iniciativas conducentes a evitar el estropicio comercial y empresarial del que somos testigos todos los zamoranos, aquende y allende.

Si es necesario invertir, hágase. No esperen a fomentar el "vaciado" de la capital y la provincia que se mueren por falta, no ya de emprendedores o de iniciativas, si no por falta del impulso necesario que debe partir de las administraciones. Hay que mover ficha de inmediato y evitar la sangría que se viene produciendo inmisericordemente.

Basta ya de trabas burocráticas, basta ya de falsas promesas como aquella de la "licencia express" de la que tanto se habló de forma interesada y que tan solo formaba parte de la pose política ante los medios cuando se trataba de quedar bien. Desde la llegada de Javier Faúndez a la Diputación se están registrando grandes cambios en su actuación frente a los problemas que presenta el medio rural en materia de relevo generacional empresarial, entre otras cuestiones.

Tengamos en cuenta que sin relevo generacional los pueblos de Zamora están perdidos. Hay que concentrar los esfuerzos en una estrategia que muy bien puede ser la que va a llevar a cabo la Diputación Provincial. Como en cualquier contexto empresarial, también en los pueblos se necesita el necesario relevo generacional que permita asegurar la continuidad y el desarrollo. Con la particularidad de que así se conseguiría revitalizar los pequeños núcleos de población. De eso se trata también.

Empresario es el dueño del bar o del restaurante de la localidad que, ya sea por jubilación o por la circunstancia de que se trate, se ve obligado a cerrar. Hay que prevenir y tener preparado el relevo, ofreciendo el necesario apoyo económico que permita lanzarse a la aventura empresarial. En el tejido rural, este proceso es crucial para evitar el cierre de negocios y, por lo tanto, la temida despoblación que nos invade. Hay que atraer nuevos talentos y modernizar las empresas de zonas rurales con riesgo de cierre para que puedan tener una segunda oportunidad.

Bien es verdad que no todo hay que dejárselo a las administraciones. Arrimar el hombro es cosa de todos.

