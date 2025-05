El del lío

Tras el show de los WhatsApps entre Sánchez y Ábalos y viceversa, que ya empiezan a parecerse a una novela por entregas, ya no cabe duda alguna de quien es el artífice de la confrontación, el de la lengua viperina, el faltón, el que no se corta un pelo a la hora de descalificar a propios y extraños, el que de palabra y de obra no deja títere con cabeza. Su "Sanchidad", el presidente del Gobierno de España, ha quedado retratado en unos mensajes que, todavía, entre algunos de sus colaboradores más afines, los del núcleo duro del sanchismo, carecen de credibilidad.

No sé qué más tiene que ocurrir para que se den cuenta de que el problema de España es Sánchez. Ante las cámaras actúa como un niño bueno, como si nunca hubiera roto un plato, a pesar de haberse cargado todas las vajillas a su alcance. Los demás son los malos, los provocadores, los que buscan la constante confrontación. Los más cercanos se lo creen y le hacen el trabajo sucio, el que consiste en salir a la palestra y poner de vuelta y media, política y también personalmente, a la oposición personificada en Ayuso.

Si en los primeros mensajes filtrados entre el presidente y su "mano derecha", acallar a sus críticos en el partido y tratar con mano firme a los barones socialistas. En la, por el momento, última filtración las desconsideraciones y apelativos de lo más grosero y humillante van dirigidas a miembros de su propio Gobierno, arremetiendo contra los suyos de forma despiadada y sin contemplaciones.

En cualquier otro país del orbe democrático, si quiera que por vergüenza torera, la dimisión del presidente sería un hecho y con él la caída de todo el Gobierno. Algo así puede suceder en Alemania, en Holanda, en el Reino Unido e incluso en Portugal pero en la España de Sánchez, no, nunca. Este suceso, no ha hecho más que empezar. Por menos crucificaron a un tal Mariano Rajoy que también fue presidente del Gobierno. La batalla dialéctica del entonces aspirante socialista contra el entonces presidente del Gobierno fue encarnizada. Todos sabemos cómo se saldó. Está claro que, el del lío, es decir, Sánchez, no piensa seguir los pasos de su predecesor.

Suscríbete para seguir leyendo