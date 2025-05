Hornazo y amistad

Una "vieja canción" de Roberto Cantoral, interpretada, entre otros, por Lucho Gatica, "La Barca", de que "dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón..." y que cierto es, en algunas ocasiones, las menos, lamentablemente; pues cuando el afecto, el respeto, el cariño son verdaderos, la separación entre personas "normales", y más con los infinitos medios de comunicación existentes "a la mano" de cualquiera, la facilita, sin mayores costes, y como decía "alguien", todos tenemos, en algún momento del día, "cinco minutos" para conectar con las personas que, supuestamente, apreciamos, para conocer su situación, su estado, lo que puedan necesitar, etc.

Y es que cuando a pesar del tiempo transcurrido, varios años, y por circunstancias varias, no se ha podido acudir al encuentro anual de amigos, y sí, venturosamente, en el actual, la "rentrée" ha sido gratificante por la calidez del recibimiento, por la alegría de vernos de nuevo, por la "clase" que, una vez más, demostraron, con su palabra, con su talante, todos los asistentes, todo lo cual fue muy gratamente apreciado "por el perdido y hallado en La Rad", (Lc).

Además, entre gentes educadas, cultas, sensibles, empáticas, las conversaciones fueron abundantemente interesantes por aludir a los principales problemas y preocupaciones de todo tipo y condición que cualquiera tiene antes o después, en mayor o menor grado, como son, entre otros, los relativos a la salud, a la profesión, a la amistad, a la familia, a la sociedad.

A la vista del encuentro cordial, amigable, simpático, interesante, al ausente le surgen el remordimiento por los encuentros pasados a los que no acudió, por los temas que fueron tratados y de los que no se enteró cuando le hubieran sido provechosos por contribuir a su formación humana, por cultivar las relaciones humanas que lo merezcan, más bien escasas; pues hay que "cultivar la amistad", para que no se marchite, para que se acreciente, y así lograr una mayor comprensión, empatía y ayuda entre todos cuando ésta se precise; y es que, además, "todos necesitamos de todos" a lo largo de la vida.

Y sí, "con vosotros en la distancia".

Hornazo: Rosca o torta guarnecida de huevos que se cuecen juntamente con ella en el horno; y amistad: Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato, Diccionario de la lengua española de la RAE.

Marcelino de Zamora

