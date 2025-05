Un grano no hace granero...

… Pero ayuda al compañero, remata el conocido refrán. En los tiempos actuales habría que hablar de crowdfunding o financiación colectiva a la que el podemita Pablo Iglesias ha apelado para, sin dar un palo al agua, conseguir el objetivo de poder abrir una nueva taberna. Nada de pedir préstamos al banco o la Caja de turno, nada de hipotecarse hasta las cejas, nada de sudar la camiseta, nada de ganarse el pan con el sudor de su frente. ¡Que suden los demás! Lo curioso es que le ha funcionado. ¡Hace falta ser imbéciles!

La colecta emprendida por Pablo Iglesias para abrir una nueva taberna Garibaldi más grande en Madrid alcanzaba el pasado lunes la recaudación mínima de 137.996 euros que se había planteado. Ha tardado 34 días en hacerlo, a seis días del límite fijado para aportar en este crowdfunding. El ex secretario general de Podemos, está más cerca de cumplir su ambicioso plan de ampliar sus negocios privados de hostelería sin tener que rascarse el bolsillo. Encima, el tío es más "agarrao" que un chotís.

Más de 3.120 personas, no sé cómo definirlas, han donado su dinero para que Iglesias alquile un nuevo local para organizar, según él mismo ha justificado, más actividades culturales sin sufrir las limitaciones de espacio que actualmente tiene en su establecimiento ubicado en el madrileño barrio de Lavapiés. Y para eso ha sableado de forma muy actual a todos los que se han prestado a hacer realidad su sueño.

Iglesias no es un pobre de solemnidad, como hay tantos en España, para tener que recurrir a estos menesteres en lugar de hacer lo que hace la mayoría de emprendedores, cuántos de ellos del mundo de la hostelería a los que no se les ocurre semejante desfachatez. Y luego criticaban y siguen criticando a Lola Flores cuando, en 1987, pronuncio aquella conocida frase: "Si cada español me diera una peseta, pagaría mi deuda con Hacienda".

Lo que pasa es que, en 1987 no existía el crowdfunding. Tres mil personas, con sus donaciones, han contribuido a materializar la ambición de Iglesias. Personas que, en contra de lo que pudiera parecer, ni se convierten en socios del podemita, ni participarán en la explotación del nuevo local. Los beneficios netos irán a parar al bolsillo de este empresario de pacotilla.

Suscríbete para seguir leyendo