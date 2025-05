Berceo en Zamora

Con la primavera llegan las romerías. Vienen precedidas por las golondrinas que cada vez se adelantan por mor del cambio climático. En la provincia cabe señalar unas cuantas, entre muchas, como la de La Iniesta a la que el profesor Luis Cortés en su poemario "Antigüedades y añoranzas de Zamora" dedicó un soneto que comienza así:

"Hoy vive mi Zamora su gran fiesta,/

Pentecostés gozoso de alegría,/

lunes primaveral de romería/

en comunión con la vecina Hiniesta"

Y por lo que me toca de proximidad geográfica y familiar traigo aquí la de Pajares de la Lampreana con su Virgen del Templo que concita en diferentes fechas del mes de mayo a pueblos del entorno como Villalba, Manganeses, Arquillinos y Villarrín de Campos; de éste último soy hijo, fui romero-peregrino bien de veces y guardo un recuerdo tan entrañable como literario, aunque la tradición ininterrumpida ha sido la mejor crónica de la costumbre piadosa y secular. Lo de literario me remite a Gonzalo de Berceo, nuestro poeta pionero del idioma, "a quien los sabios pintan copiando un pergamino", como lo describe en verso Don Antonio Machado.

El fraile de La Rioja empieza su célebre poemario "Milagros de Nuestra Señora":

"Yo, el maestro Gonzalo/ de Berceo llamado//, yendo en romería/ acaecí en un prado// verde y bien sencido,/ de flores bien poblado//, lugar apetecible/ para el hombre cansado//"

En mi infancia salía de madrugada una tropa animada de romeros y romeras en caballerías y carros presidiendo el de la Virgen, bellamente engalanado, la comitiva. Por el camino cruzábamos campos de cereal donde las espigas empezaban a brotar como queriendo flanquear la romería con alfombra vegetal.

"La verdura del prado,/ el olor de las flores,// las sombras de los árboles/ de templados sabores// refrescáronme todo/ y perdí los sudores…"

En efecto, antes de llegar a la ermita de Pajares alcanzábamos la pradera de Fátima para organizar la procesión con pendones y penitentes guiados por el Cristo de la Vera Cruz hacia la Virgen del Templo.

"En esta romería/ tenemos un buen prado// en que encuentra refugio/ el romero cansado/: es la Virgen Gloriosa, madre del buen criado// del cual otro ninguno/ igual no fue encontrado"

La Virgen del Templo es una imagen románica de buena factura - tallada en el tiempo que vivía Berceo (primer cuarto del siglo XIII) -que antiguamente aparecía vestida aunque hoy el manto azul que la cubría le sirve de capa para destacar su ancestral figura sedente con Jesús en su regazo. Me veo de niño subiendo con mi abuelo a besar la cinta que pendía de la imagen mientras sonaban cantos y oraciones de los fieles en la ermita, pero en el amplio camarín no se me iba la vista del exvoto de un milagro reconocido y recordado, se trataba de la ropa chamuscada de un hombre que salió ileso de la descarga de un rayo, gracias a encomendarse a la sagrada imagen. Las tormentas en nuestra tierra llana son de terrible espectacularidad y todos hemos sufrido el pavor que producen. No es de extrañar que la devoción se mantenga por lo que tiene de tradición milagrosa manifestada no solo en el prodigio referido sino en muchos otros y en el voto que relatan antiguas crónicas para implorar protección contra plagas de langosta.

La Virgen del Templo aguarda cada año la visita en procesión de los pueblos que a ella se encomiendan. Seguimos la tradición devota, y aquí voy queriendo enmarcarla en la antigua composición literaria que se estrena con loas a María por obra y gracia del primer poeta reconocido en castellano, Gonzalo de Berceo. El nombre de María está por lo tanto en el gérmen de la lírica española. Por si fuera poco este detalle, se suma a otro muy significativo como fue la primera publicación poética en imprenta realizada en España titulada: "Trobes en lahors de la Verge María", impresa en Valencia en 1474. Contiene cuarenta poemas en valenciano, cuatro en español y uno en italiano. Las letras cantan. Como lo hacía el mencionado poeta medieval riojano en sus antiguos versos de cuaderna vía:

"La llaman -y lo es-/ de los Cielos Reina//

templo de Jesucristo,/ estrella matutina//

señora natural/ y piadosa vecina//

de cuerpos y de almas/ salud y medicina"

