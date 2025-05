Posiblemente no es lo habitual, pero, desgraciadamente, es. Les sucede a las personas mayores que necesitan de cuidadores en su día a día. Los hay maravillosos. Gente entregada, responsable, competente, comprometida, servicial, solidaria. Pero también están los otros, los que llegan para sacar tajada aprovechando la soledad y la vulnerabilidad de la persona, en su mayoría ancianos y enfermos, a los que se prestan a ayudar y no de gratis ya que cobran religiosamente el servicio prestado. Que está mal pagado o no muy bien remunerado, que les pregunten a ciertas agencias de cuidado a domicilio o cuidados a personas mayores cuya participación tampoco supone una garantía porque, cuantas veces contratan, ya no hablo de la cualificación del cuidador, sino que contratan a lo peor de cada casa.

La Guardia Civil, siempre la Guardia Civil, detenía fechas pasadas en la provincia de Zamora a un hombre y una mujer por estafar mediante engaño más de 250.000 euros, sin duda una pequeña fortuna, a una persona de 84 años a la que cuidaban. Cuando hable la Justicia debe hacer caer doble el peso del castigo sobre la pareja de estafadores, precisamente por haber abusado de la confianza de una persona mayor. Son mayores, pero no tontos. Son vulnerables, pero no están desasistidos del todo. Lo que no hacen los servicios pertinentes de la Junta de Castilla y León, lo hace la Guardia Civil.

Tiene que haber un control mayor sobre estas personas que se meten en el hogar y acaban desmantelándolo a poco que el propietario se descuide. Menos mal que la víctima se percató de movimientos extraños en su cuenta bancaria que de inmediato denunció con el resultado de la detención de los dos, algo más que frescos, de los dos delincuentes. Lo son por el hecho de engañar a una persona mayor.

Por favor, tengan cuidado con la gente que meten en su casa, porque van a limpiar, ¡y vaya que limpian! Van a cuidar y lo que precisamente no hacen es dedicar el tiempo y la atención necesaria a la persona que lo necesita. He visto, oído y sufrido cada situación, también en residencias de ancianos aparentemente lujosas que dejan mucho que desear, hasta el punto de que a una se le quitan las ganas de confiar en el género humano.

