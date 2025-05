Concupiscencia

Dándole vueltas a por qué un placer tan accesible y barato como el sexual ha sido prohibido por el Poder (Celestial o Terrenal) sólo se atisba un explicación sensata (jeje).

Lo han hecho por nuestro bien, porque: "Si el sexo no estuviera prohibido la vida sería un aburrimiento".

Si observamos la conducta de aquellos animales que no tienen prohibido el refocile y el apareamiento tras un simple olisqueo, vemos que tienen una cara triste que tira "patrás".

Debiendo por tanto preguntarnos ¿Éste tipo de animales que no tienen prohibido el sexo, son felices? ¿Hemos visto reír o sonreír a alguno? No, no y no. (Ni siquiera la hiena es una excepción porque su risa es cínica, es burlona, no es la de un animal feliz, es la de alguien con mala uva).

Repasemos pues ahora cómo se presenta el asunto en el caso de los humanos. Analizados como animales o como criaturas divinas expulsadas del paraíso.

En este último caso es obvio que en el paraíso terrenal, hasta que a Eva le da por hacer caso a la serpiente (que era el demonio disfrazado) y a Adán le da por caer en la tentación de Eva y se come la manzana, es elemental que el sexo no estaba prohibido y en consecuencia se aburrían cantidad. ¿Qué por qué sabemos que se aburrían? Elemental, solo una pareja que se aburre se pone a pensar en comer una manzana del "árbol prohibido", con la de ellas que habría en los otros manzanos.

Mostrado pues que el sexo a granel produce aburrimiento, veamos ahora como su prohibición es lo que le da salsa a la vida.

Como el sexo es algo orgásmico, gratuito y que encima está tan a mano, si no estuviera prohibido nadie tendría problemas. "¿A dónde vas? A la bacanal de las 12, pero no te preocupes que a la hora de comer ya estoy en casa. ¿Y tú que harás hoy?". "Creo que iré a la de la siesta que he oído que ha venido gente nueva".

Sin embargo, gracias a su prohibición, los que nos aman (me refiero a los Poderosos) han institucionalizado en el interior de cada humano un conflicto de intereses en constante ebullición: "encontrar una pareja que colme tus deseos para toda la vida hasta el punto de no tener ni una tentación más con nadie jamás".

Eso por no hablar de que, gracias a su prohibición, todo lo sexual se ve como sucio, asqueroso y viscoso. O sea, asusta. Y por eso: Divide, o mejor (tri)vide a las feministas entre las que prohibirían la prostitución porque es un trabajo indecente y sucio, y las que la permitirían si es de carácter voluntario porque sobre gustos no hay nada escrito; entre las que están contra los transexuales porque no son mujeres como dios nada, y las que son permisivas con todo ser humano porque lo humano no son los genitales.

Todo lo que origina el prohibir el sexo, todo lo que provoca el ponerlo difícil, hace la vida amenísima, dando pie para películas, novelas, poesía, celos y aventuras de todo tipo. La sal de la vida.

Y el tema de la homosexualidad ni te digo. Que en el mundo aparezcan canallas, desalmados, sádicos y guerras, al parecer no es un tema tan preocupante como el de la homosexualidad.

Por ejemplo, tras la revolución soviética (1917) comienza con Lenin un periodo de libertad sexual revolucionaria (ver Wilhelm Reich). Hasta que aparece Stalin (1923) que como buen ex seminarista (benditas religiones) decide perseguir la homosexualidad. ¿Por qué esta paradoja de que quienes lucharon por conseguir la igualdad de los humanos en lo material para que estos fueran libres en lo personal, tropiezan también en la piedra de lo sexual? Exacto: Por nuestro bien. (Nota: Aunque ya han cambiado).

Naturalmente estas aberraciones no se darían si el sexo no estuviera prohibido. Y es que, sin el tabú de lo sexual la vida seria aburridísima: todo el día de orgía en orgía. ¡Qué horror!

