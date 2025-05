Patriotas al vino

El pasado jueves asistimos a una de esas emocionantes, rotundas, maravillosas y enternecedoras lecciones de Patriotismo (con mayúscula) que acostumbran a brindarnos ciertos grupos, muy convincentes ellos, de la sociedad española. Estos grupos, encarnados políticamente en PP y Vox votaron en el Congreso contra la aprobación de un decreto sobre aranceles para hacer frente a las barbaridades puestas en danza por otro gran patriota, Donald Trump.

La medida, aprobada pese a los noes de los de Feijóo y Abascal y la abstención de Podemos, supone poner en marcha un paquete de ayudas, préstamos, incentivos y créditos ICO para defender los intereses nacionales en la guerra comercial desatada por el inquilino de la Casa Blanca. El plan diseñado por el Gobierno español está valorado en 14.000 millones de euros y pretende paliar los efectos negativos de la subida de aranceles USA en sectores como el vino, las carnes, el aceite, la automoción y un largo etcétera. ¿He escrito defender el vino y las carnes de las navajadas económicas de míster Trump? Pues bien, hubo diputados de esta tierra, de Zamora, de Castilla y León, que votaron en contra. Convendría que lo explicaran a todo el mundo, especialmente a sus electores. Mucha defensa del campo, muchas loas a la tarea del agricultor, mucho cantar sus excelencias y su importancia, pero luego, en el Congreso, votan contra los intereses de esos a los que elogian. ¿Hipocresía?, ¿desconocimiento? ¿o simplemente darle una patada, otra más, a Pedro Sánchez en el trasero de los viticultores zamoranos y de todas las bodegas castellano-leonesas y españolas? Juzguen ustedes mismos.

El decreto salió adelante por 176 votos a favor, 169 en contra y la abstención de los cuatro parlamentarios de Podemos. Recibió el respaldo de PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, BNG, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y del no adscrito José Luis Ábalos. O sea, un grupo muy heterogéneo que sí entendió la trascendencia de lo que estaba en juego, que la habían negociado con el responsable de Economía, Carlos Cuerpo. Lo que es más difícil de comprender es la postura de PP y Vox. Es decir, que prefieran continuar dándole estacazos a Pedro Sánchez, porque de eso se trata, antes que apoyar a sectores económicos españoles que lo están pasando mal y que pueden llegar a pasarlo peor.

¿Qué habría sucedido si el decreto hubiese sido rechazado?, ¿se irían al garete, los 14.000 millones previstos?, ¿se quedaría España fuera de los proyectos europeos de hacer frente a las ofensivas de Trump? Afortunadamente, nada de esto será posible porque la medida fue respaldada por sus señorías pese a que los "patriotas" hicieron todo lo posible por tumbarla. Lo de Vox y sus teóricos argumentos ya se daba por sentado. Lo del PP fue para hacérselo mirar. A sus razones para oponerse añadió dos que sonaron a excusas o a "y dos huevos duros", como exigía Groucho Marx. Y es que, para apoyar el decreto, los de Feijóo reclamaron, exigencia sobrevenida, que se alargue la vida útil de las centrales nucleares y una bajada de los impuestos. Las peticiones no son salidas de tono, son normales, lógicas en el ADN actual de los populares, pero ¿qué tienen que ver con la defensa de la economía española ante los ataques despiadados de Trump? No se le ve ninguna relación. Bueno, sí, una evidente: por pedir que no quede y si no nos aceptan las peticiones, le echamos la culpa a Pedro Sánchez y nosotros nos lavamos las manos. Pues, no; cuando uno, aquí, no defiende el vino y las carnes, no puede lavarse las manos y mirar para otro lado como si nada hubiese ocurrido. Hay muchos zamoranos, muchos castellano-leoneses que viven de estos sectores. Y todos dependemos de ellos, de agricultores, ganaderos, bodegueros, para alimentarnos y para contar con productos de calidad. Que lo tengan en cuenta estos "patriotas al vino" que, a mi juicio, acaban de darnos una demostración de incoherencia.

