Huele a azufre / Grok

No ocultaba nuestro obispo en la homilía del pasado Miércoles Santo, en una Catedral llena de curas y laicos, como en ocasiones hasta los mismos sacerdotes "pierden la brújula y desatan la tormenta del mal". No reconocerlo públicamente o mantenerse siempre en ver la botella medio llena sería, en mi opinión, una injusta falta de realismo y de sinceridad.

Según la revelación, el mal procede del Maligno que se rebeló contra Dios y nos induce a separarnos de él, de su voluntad, del bien y del amor. Paradójicamente nadie queremos el mal, pero no dudamos en cooperar con él. Hace unos años el papa Francisco advirtió en un fuerte mensaje de una audiencia general que "no se puede vivir toda la vida acusando, acusando, acusando a la Iglesia… ¿Aquel al que la Biblia llama el gran acusador quién es? Es el diablo. Y los que se pasan la vida acusando, acusando, acusando, no diré que son hijos, porque el diablo no tiene ninguno, pero sí amigos, primos, familiares del diablo".

Es triste, pero cierto: entre nosotros, en esta diócesis, hay quien, en lugar de amar a la Iglesia con sus problemas y adversidades, se dedica a destruirla con la lengua y lengua viperina.

Traigo aquí también unas palabras del papa Pablo VI en una homilía en la basílica de San Pedro (29 de junio de 1972). Él tampoco disimulaba su sufrimiento de pastor: "Ante la actual situación de la Iglesia, se diría que el humo de Satanás ha entrado por alguna grieta en el templo de Dios". Las dudas, incertidumbres, problemáticas y enfrentamientos ya no son cosa solo de la convulsa política nacional e internacional, de la tendencia cismática de la Iglesia alemana o de su antípoda en el catolicismo norteamericano. Huele a azufre hasta en una Iglesia tan pequeña, modesta y centenaria como la nuestra. Por ejemplo, cuanto más predicamos la sinodalidad, mayor es el individualismo reinante y la falta de empatía.

Dicen —será verdad—, que hoy son muchos los que renuncian a ser obispos al llegarles la propuesta del sucesor de Pedro. No me extraña si en la balanza se cuentan más días de avispero que de gloria. Tampoco el nuevo papa va a tener nada fácil continuar los caminos abiertos por su antecesor. Por nuestras solas fuerzas no llegamos a ninguna parte. Con la fuerza de Dios y verdaderos deseos de conversión personal, estoy convencido de que llegará ese nuevo Pentecostés. De momento, bendito vendaval si en las sacudidas nos quitamos de encima tanta adherencia antievangélica y de tantos años.

Me disculparán esta vez los lectores que prefieren columnas dominicales de botella medio llena. Ellos saben que mirar para otro lado o ponerse una venda en los ojos, no es tampoco —precisamente— evangelio en estado puro.