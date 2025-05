La familia basura

A La noche de los muertos vivientes y Apocalipsis Zombie se suma ya La familia de la tele completando trilogía de terror cinematográfico y televisivo. Muchas encuestas se dedican permanentemente a valorar la opinión que los ciudadanos tienen de sus gobernantes. Va siendo hora de hacer una en profundidad que nos exponga la opinión que los gobernantes tienen de sus gobernados. El CIS no es el adecuado para ello, más acertado para su diseño sería un psiquiatra experto en psicopatías, sociopatías y criminales en serie.

El filósofo Gustavo Bueno en su obra Telebasura y democracia analizó, "con la mentalidad del antroplólogo", el fenómeno del programa Gran Hermano que llegó a tener once millones de espectadores, para concluir que "la basura muchas veces está en el que ve la televisión" y no en el propio medio. Con otro nombre, La familia de la tele y sus protagonistas principales triunfaron en una cadena privada. Que ahora, en estado de desguace, lo paguemos entre todos a los mismos productores para nuestra televisión pública, es lo deleznable.

Pero no todo es malo. Que el engendro, montado desde Moncloa a golpazo de talonario -algunos favores habrá pagado-, y promocionado, entre otros, por el diputado socialista zamorano, esté teniendo audiencias paupérrimas, me reconforta con la idea de que los españoles no podemos ser tan estúpidos, imbéciles y chabacanos como nuestro gobierno cree. No es que esa bazofia sea peor que el vacío, cansino y repetitivo postureo del ya multimillonario Broncano. De hecho, por ser obvio, evidente y sin tapujos, el espectáculo de ver a un grupo de fósiles, de mente y de cuerpo, tan bien disecados que parece que están vivos, haciendo el gilipollas en pantalla, es una mierda bastante más limpia que algunos ratos de manipulación con nuestros impuestos de los "dignos" Intxaurrondo o Fortes.

Decía el filósofo asturiano que había más telebasura en muchos telediarios que en los programas "basura". Y como recoge de Lope de Vega, debe pensar nuestro gobierno que "si el vulgo es necio, es justo hablarle en necio para darle gusto". Por suerte, a veces, nuestros dirigentes se equivocan.

www.elespejodetinta.com

Suscríbete para seguir leyendo