¿Quién cuida a los que nos cuidan?

Hay dos tipos de ecología. La ecología profunda, materialista y empírica, que reconoce la interacción entre humanos y demás especies dentro del marco salvaje que imponen las leyes naturales. Una ecología real, no diseñada en un laboratorio de ideas, en la que el ser humano está al servicio de la Naturaleza. Nunca al revés.

Y esa otra ecología superficial, la que sale en la tele. La ecología de los ecologistas y la de las políticas de la Unión Europea. Una próspera industria verde que genera una burrada de millones y que no para de crecer. Una ecología de desarrollo sostenible, tan antropocéntrica, individualista y egoísta como todo lo que emana del inacabable universo woke. Una ecología en la que la Naturaleza está al servicio del homo tecnologicus y cotiza al alza en Bolsa.

Aunque el liberalismo se vista de verde, liberalismo se queda.

Igual sucede con los cuidados. Hay dos tipos de cuidados. Los cuidados profundos, en los que los abuelos son el centro de atención. En los que todo gira en torno a ellos, su salud y su bienestar físico y emocional. Unos cuidados hilvanados a la perfección, que responden a cada necesidad específica.

Y luego está la industria de los cuidados. Silver economy se llama, y mueve una pasta gansa. Cada vez más. Porque en el próspero mundo de los rostros pálidos progresistas y posmodernos, los sujetos con arrugas, canas y dolores cronificados somos ya mayoría abrumadora.

Como soy perra vieja, maliciosa hasta decir basta, descorro la cortina de humo de la polémica creada en torno a 7291, el famoso documental sobre las muertes en residencias del Madriz de Ayuso durante la pandemia. Sé bien lo que significa el necesario triaje y sus duras consecuencias sujetas sólo al dictado de la razón.

Ya lo dice el refrán, mastín viejo no ladra a la luna.

Los fondos de inversión no sienten una especial predilección por las residencias. Van a saco a por lo que sea que genere mayores dividendos, por eso llevan años apostando por las residencias Por su culpa, el precio de una cama de residencia no para de aumentar. Y no lo hacen por amor al arte. Sino para ganar mucho dinero y revenderlas en unos cuantos años sacándole una pasta mayor a la invertida inicialmente.

Eso es el Mercado, amigo, que le diría un tiburón humano a otro.

El liberalismo no tiene alma, hace negocio de la Naturaleza y con el ser humano. Por eso sus fieles esbirros, los políticos, han vendido a nuestros mayores a los fondos de inversión

Antes del tristemente famoso Sólo sí es sí, la llamada Ley de la Dependencia de 2006, fue la primera ley bienintencionada, pero fallida. El Estado se vanaglorió en un primer momento de reconocer derechos incuestionables a los residentes. Bien. Pero se negó a afrontar los gastos derivados de ello, porque hubieran desbordado las arcas públicas. Mal.

La citada ley favoreció que ningún anciano quedara sin protección por no tener una pensión o capital suficiente. Bien. Al tiempo que alentó la rápida privatización del sector. Mal. Por lo que ahora, casi el noventa por ciento de las residencias son de gestión privada. Mal, muy mal.

No indulto a Ayuso ni a Barrabás. Culpo a todos del presente desastre.

A esos alcaldes que ofrecen migajas de 500 euros por cada bebé nacido, y consienten en pagar una miseria a las cuidadoras de la residencia pública de gestión privada, razón por la que quien puede, huye y pide asilo en la Ayuda a Domicilio, mientras aumentan el presupuesto municipal dedicado a toros, más toros y nada más que toros.

También al pueblo soberano y atontolinao. Quien, mientras haya poco pan y pésimo circo, le da igual si la sublime generación que levantó este país come todos los días bodrio marca Hacendado. Y se la pela si esos ángeles de la guarda que los custodian lloran de impotencia cuando se ven obligadas a racionar vendas o Betadine, porque la empresa gestora quiere ganar más dinero todavía recortando gastos y salarios.

Y es que trabajar bajo una economía de subsistencia, sin grúa y sin sustitución de las bajas del sobre explotado personal es lo que tiene. Que cuando se llega a casa, con más dolores que un deportista de élite, sin su reconocimiento social y sin su nómina, sigue siendo imposible parar de llorar. Porque el día de mañana será igual. O peor.

El Capital, ya nos lo advirtió Marx, no tiene alma. Es un sistema económico inhumano capaz de mercadear y destruir sus dos principales fuentes de riqueza: la Naturaleza y el ser humano. Por eso, sus más fieles esbirros, los políticos, venden y revenden ambas al mejor postor. Convirtiendo la España abandonada a su perra suerte en una prometedora zona de sacrificio. Y entregando las residencias de ancianos en bandeja de plata a los fondos de inversión.

¿Quién cuida de las que nos habrán de cuidar cuando no nos valgamos?

Cómo es posible no subir a un paso palio a quien devuelve por nosotros los cuidados recibidos de niños. Cuidados que deberíamos devolver en persona, pero no lo hacemos porque estamos muy ocupados trabajando a degüello para pagar la letra del coche con la pegatina Eco.

Cómo llegar a agradecer el tremendo AMOR que ofrecen cada nuevo día en nuestro nombre ¿Cómo, aquella terrible presión, el sinvivir, la angustia permanente durante la pandemia? Desconozco si somos la generación mejor preparada, pero las evidencias dictaminan que somos unos ingratos, unos desagradecidos. Somos los cuervos que sacamos los ojos de quienes nos criaron.

Lo que sí que sé, es que Inglaterra acaba de aprobar una ley para nacionalizar British Steel y retomar así el control público de la industria del acero. Mientras, nosotros permitimos que nuestra maravillosa generación de acero, la que sobrevivió al tremebundo siglo XX, esa que no se queja nunca por nada, la misma que con sus pensiones financia el consumista modo de vida de hijos y nietos, se vaya apagando lentamente en las usureras manos de un puto fondo de inversión.

Ojalá exista el karma del que hablan los budistas, y la vida nos la devuelva.

Ganadera y escritora

