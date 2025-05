Puertas giratorias ¡Qué gran refugio!

El presidente Sánchez, que cuando estaba en la Oposición siempre denunció lo escandaloso e intolerable que era comprobar donde habían terminado muchos de los altos cargos de los gobiernos del PP y de los partidos que los habían mantenido (son palabras suyas), desde que llegó a La Moncloa, olvidándose de todo lo que decía, se ha aplicado de lo lindo para ser el presidente que más ha "recomendado", más ha "enchufado", en definitiva, más ha aupado a sus familiares, amigos y conocidos para que puedan "descansar en paz", es decir, tener un retiro más o menos activo del que poder vivir como pachás, al menos, el tiempo necesario para poder hacer hucha.

Aunque haya que reconocer que siempre fue una práctica habitual de todos los gobernantes aquello de echar una mano a quienes en su momento les ayudaron a llegar, o a mantenerse en el poder, lo de Sánchez raya en la desfachatez y la desvergüenza pues, habiendo renegado tanto como renegó en su día de la colonización de las instituciones, del enchufismo y de lo que se ha dado en llamar "puertas giratorias"…(no te preocupes, te recolocaré), si sigue como va será el presidente que, cuando se tenga que ir (por voluntad propia jamás lo hará), más instituciones y organismos públicos haya colonizado, más familiares y amiguetes haya colocado y más uso haya hecho de las susodichas puertas. Y si no se lo creen, sigan leyendo y saquen sus propias conclusiones.

Desde las más altas instituciones del Estado (dejando al margen, claro está, a la Casa Real y a las Cortes Generales), cuales son: el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, hasta el último organismo público, o seudo privado con cierto poder, pasando por las grandes empresas de los sectores más determinantes, todos, de alguna manera, están hoy al servicio del presidente, bien porque los haya ido colonizando, o bien porque en ellos haya podido colocar a personas afines que, mientras él siga en La Moncloa, tienen asegurado su pecunio.

Aunque sin abusar, porque debo respetar el espacio que me pueda conceder LA OPINIÓN para poder expresarme, les dejo algunos datos que seguramente no les resultarán ajenos:

El Tribunal Constitucional, que debería ser la mayor garantía del cumplimiento y la aplicación de La Constitución, ahí lo tienen, conformado en su mayoría por juristas puestos a dedo por el presidente Sánchez, y presidido por un ex fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, al que parece habérsele olvidado lo que es impartir justicia con la independencia e imparcialidad que debe distinguir a cualquier jurista de reconocido prestigio. De no estar conformado como lo está, según opinan los expertos, las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Sevilla y por el Tribunal Supremo en el caso de los ERE de Andalucía, entre otras, no habrían sido nunca declaradas nulas por el TC. ¡Qué escándalo!

Y hablando de escándalos ¿qué me pueden decir, estimados lectores, de las formas cómo se han venido repartiendo siempre Gobierno y Oposición la composición del Consejo General del Poder Judicial?... Mientras se mantenga el procedimiento de designación de sus miembros tal y como está establecido, nuestra democracia seguirá estando coja. Por eso, clamo en el desierto: ¡Más intervención de los juristas y menos de los políticos!

El Consejo de Estado, que es el órgano consultivo por excelencia del Estado español, está presidido por quien fuera vicepresidenta de los dos primeros gobiernos de Sánchez, Carmen Calvo, una reconocida jurista sí, pero que, por encima de todo, es política y socialista de vocación.

El cargo de Defensor del Pueblo, que es el Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, desde 2021 lo ejerce Ángel Gabilondo, un ex ministro socialista que, por haber sido vapuleado por la señora Díaz Ayuso en las últimas elecciones a la Comunidad de Madrid, fue compensado con el puesto que en la actualidad ocupa.

El Tribunal de Cuentas, que es el máximo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, desde 2021 lo preside Enriqueta Chicano, una funcionaria de carrera que se distingue por su fidelidad al PSOE de Sánchez.

El Banco de España, por designio del presidente, ¿quién lo gobierna?... Pues sí, otro ex de los gobiernos de Sánchez, el ex ministro Javier Escrivá.

La Fiscalía General del Estado, como le preguntara Sánchez, jocosamente, a un periodista de RNE en noviembre de 2019 ¿de quién depende?... ¡Bingo! Por eso el Fiscal General es Álvaro García Ortiz, un funcionario de carrera nada independiente que, en lugar de estar actuando con la máxima imparcialidad en defensa de la legalidad, como mandan los cánones, está ejerciendo de peón del presidente para todo aquello que su señoría le demande. ¡Escándalo!

El CIS -Centro de Investigaciones Sociológicas- cuyo fin es el estudio científico de la sociedad española, normalmente a través de la elaboración de encuestas, lo preside José Félix Tezanos, un antiguo y destacado militante socialista que, como es público y notorio, está donde está por y para el servicio de Pedro Sánchez.

El ente público RTVE, tras conseguir los diputados de la última investidura de Sánchez rebajar la mayoría que era preceptiva para la renovación de los miembros de su Consejo de Administración, desde una fecha para recordar -al día siguiente de la DANA- está controlado absolutamente por Sánchez y sus socios de investidura, que sin ningún pudor elevaron el número de consejeros para podérselos repartir y que hubiera para todos. Por si alguien no lo sabe, su composición es la siguiente: Presidente, el candidato propuesto por el PSOE, José Pablo López, al que acompañan 4 consejeros del PSOE, 4 del PP, 2 de Sumar, 1 de Junts, 1 del PNV, 1 de ERC y 1 de Podemos. Bildu renunció al consejero que le correspondía porque, dijo Otegui: "no queremos estar en ningún organismo estatal"...Ya…

La CNMV -Comisión Nacional del Mercado de Valores- la preside Carlos San Basilio, ex número 2 de Nadia Calviño en su día…

Y aunque podría seguir repasando organismo por organismo e institución por institución, con el mismo resultado, como también las grandes empresas están siendo colonizadas por los súbditos de Sánchez, permítanme que cite algunas de las más sobresalientes en las que el PSOE también tiene representación:

AENA, la preside Maurici Lucena, ex diputado del PSOE.

Red Eléctrica, presidida por una ex ministra socialista, Beatriz Corredor.

Paradores de Turismo, presidida por Raquel Sánchez, ex ministra socialista.

Renfe, una de las mayores empresas públicas, la preside Raúl Blanco, socialista y ex secretario general de Industria.

Telefónica, desde enero del año actual la preside Marc Murtra, por expreso deseo de Pedro Sánchez. Murtra es un empresario de primer nivel muy cercano a Salvador Illa y al PSC.

Hispasat, la preside Pedro Duque, ex ministro del primer gobierno de Sánchez.

Agencia EFE, la preside Miguel Ángel Oliver, ex jefe de prensa de Moncloa.

Correos, su actual presidente es Pedro Saura, ex secretario de Estado socialista.

Patrimonio Nacional, la preside Ana de la Cueva, ex secretaria de Estado con Nadia Calviño.

La SEPI -Sociedad Estatal de Participaciones Industriales- la preside Belén Gualda, "patrocinada" de María Jesús Montero, vicepresidenta 1ª del Gobierno de Sánchez.

Y así, hasta ni se sabe cuántas más, podríamos seguir indagando y no llegaríamos a completar la lista de empresas, organismos, instituciones… que han sido colonizadas por el PSOE de Sánchez, aquel que un día, no hace tanto, dijo: "es escandaloso comprobar donde terminan colocados la mayoría de los dirigentes del PP".

A eso se le debe llamar "dar ejemplo".

¡País!

