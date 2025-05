El día de todos los días

Voy con unos días retraso, lo sé, pero más vale tarde que nunca. Por ello he decidido retrotaerme al pasado domingo, día de la madre, ya que esta celebración siempre me genera ciertas dudas.

Por un lado, siento que el de la madre y el del padre son días en los que simplemente fomentamos el consumismo. A nadie le amarga un dulce, en eso estoy de acuerdo, pero al final somos parte de una gran campaña de publicidad. Aunque digamos que este tipo de días no hace falta celebrarlos, siempre estamos esperando el correspondiente regalo. Y, si no llega, nos llevamos una buena decepción (aunque no lo reconozcamos). Sí, hemos caído en la trampa… y no hemos podido evitarlo.

Por otro lado, en la sociedad actual hay muchos tipos de familias y cada vez más mujeres que deciden libremente no ser madres. Por ello también me asalta la sensación de que seguir fomentando el día de la madre ya no se adapta a la realidad que nos rodea. Hemos pasado a otro nivel.

Y hay otro hándicap más: los que no pueden celebrarlo por diferentes motivos. Para muchos no son días alegres ni de celebración. Más bien al revés. Son jornadas de recuerdos y tristeza.

Además, por tirar de tópicos, el día de la madre y también el del padre tienen que ser todos los días. Es una frase muy manida, pero a la vez es una verdad como un templo. De nada sirve un regalo si no está acompañado de otras muchas cosas que trascienden a un día en concreto.

Al final, el mejor regalo y la mejor celebración es recibir, sin que tenga que haber un motivo, un beso, un abrazo o un te quiero.

