La noche en que perdí la cabeza

Vivir sin cabeza es más frecuente de lo que algunos piensan. No hablo en sentido figurado, no. ¡En absoluto! Digo que andar sin ese apéndice que prolonga el cuerpo no es tan extraño como a primera vista pudiera parecer. Al contrario, es habitual. Mucho más de lo que pudiera parecer a quien no haya vivido esa experiencia.

Yo la eché en falta hace unos días al despertar y fue tan fuerte la impresión que no tuve valor para ponerme frente al espejo. No me atrevía a ver el espectáculo de un cuello cercenado a la altura de los hombros y con los bordes oscurecidos por sangre resecada.

Ya la noche anterior al acostarme me dolía más que de costumbre y había notado como una especie de pinchazos y calambres inusuales en el trapecio. La mutilación comenzaba a fraguarse seguramente pero no supe interpretar las señales, obsesionado como estaba con la primera parte de la introducción a mi "Tratado sobre la orientación sexual de los sumerios en el Segundo Imperio Mesopotámico", obra que sin duda marcará un antes y un después en la investigación antropológica y que de un tiempo acá me tiene absorbido el seso por completo.

Sucede que aquella noche había estado trabajando hasta muy tarde y cuando me acosté los nervios no me dejaban dormir. De pronto sentí un dolor intenso, como si me la arrancaran de cuajo, al tiempo que perdía la visión y la mente se quedaba en blanco. Algo lógico teniendo en cuenta que una vez separada del tronco la sangre dejaría de irrigar el cerebro. Ese debió ser el momento exacto, pero no recuerdo nada más porque me quedé dormido.

Apenas llevo unas horas decapitado y todavía no me he acostumbrado a la nueva situación. Me resulta extraño ese estado de laxitud, de ingravidez total que da el no pensar en nada. Cuestión de tiempo, seguramente. En la calle, sin embargo, la gente con la que me cruzo no se sorprende. Algunos, es verdad, me miran asustados pero no más que antes que la tenía.

Curiosamente, desde que la perdí he descubierto a gentes que también viven sin ella. Son legión y en lugar de cabeza tienen prótesis maravillosamente diseñadas pero totalmente huecas. Las he visto con cabelleras rubias, oscuras, de color castaño, algunas, incluso, afeitadas totalmente. Los dueños tratan por todos los medios de pasar desapercibidos pero sus comportamientos les delatan. En realidad, son iguales que los míos ahora que me falta.

Es posible que haya estado cruzándome en la calle con este tipo de individuos durante años. Que hayamos intercambiado saludos, incluso, sin percatarme que lo que en realidad llevaban sobre los hombros no era más que una carcasa con funciones puramente estéticas para dar apariencia de normalidad a una situación lastimosa.

Estos dos hombres con bata blanca, por ejemplo. Acaban de entrar en la habitación y me sujetan fuertemente camino de una ambulancia aparcada frente a casa ... ¿Y si su cabeza no es más que un armazón completamente vacío ? … ¿Y si fuese una carcasa?

Suscríbete para seguir leyendo