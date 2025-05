Es un bufón

Es Donald Trump. Su última "ocurrencia" ha sido disfrazarse de papa y llenar sus redes con una foto creada con inteligencia artificial, también remitida a los medios de comunicación, bromeando con asumir el cargo tras la muerte de Francisco. El yanqui no sabe si mata o espanta. Poco ha faltado para poner en pie de guerra, con razón, a los católicos estadounidenses. La burla se producía cuando el orbe católico todavía guardaba luto por la muerte de Francisco. Se han cumplido ya los nueve días de rigor.

Trump no es el primer presidente al que se le acusa de burlarse de la fe católica. El expresidente de EE UU Joe Biden causó indignación hace un año cuando hizo la señal de la cruz en una manifestación a favor del acceso al aborto en Tampa, Florida. A eso se llama no saber ser y estar y no tener ni idea de la importancia de la diplomacia, sobre todo en términos Vaticanos.

No me extraña que la Conferencia Católica del Estado de Nueva York, que representa a los obispos también haya recurrido a las redes sociales para criticar la imagen que muestra a un Trump con ese carigesto al que nos tiene acostumbrados, aunque sea muy difícil acostumbrarse a sus burlas, a sus insultos y a sus chanzas. Su frase favorita no es otra que esa en la que asegura que todos los líderes del mundo mundial "me están lamiendo el culo" o "besando el culo" como también le gusta asegurar.

Si todo esto, y mucho más que sería prolijo enumerar, se ha producido durante los primeros cien días de mandato, salvo que pierda fuelle, que no creo, la que nos espera en los próximos cuatro años puede ser de película o bien de terror o bien de risa. Trump es el trasunto de un bufón del siglo XXI muy comunes en política.

No me extraña que el cardenal estadounidense Timothy Dolan, que se encuentra en Roma para participar en el inminente cónclave y por el que Trump apuesta para suceder al papa Francisco, también se haya mostrado crítico con esta nueva bufonada del presidente norteamericano. El trumpismo ha llegado para quedarse. Desde su atalaya blanca, en el 1600 de Pennsylvania Avenue, seguirán despreciando, cuando no mofándose o ignorando a cualquier sector de la opinión pública internacional.

Suscríbete para seguir leyendo