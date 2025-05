Luz después del apagón

Si el pasado 28 de abril hubiera sido el fin del mundo del progreso tal y como lo habíamos vivido, a mí me hubiera pillado bailando. Bueno, tomando algo en un bar, que fue donde me pilló:

- Un café y un vino blanco, por favor.

- Pues el vino sí, antes de que se caliente. Pero café nanay, se ha ido la luz y no funciona la cafetera. Voy a ver si puedo arreglarlo. No hay café de momento. Y no es cosa nuestra, que están saliendo a la calle desde todos los negocios para ver qué pasa.

- Será cosa de las obras del Mercado, que como andan con las máquinas igual se han cargado algo de la luz. (Esto del gobierno municipal me lleva a pensar que siempre va a ser culpa del ayuntamiento).

- No, no. Que dicen en la radio que es en toda España. Y en Portugal, en Francia ¡y en Polonia!

-------

El mayor apagón de mi vida fue hace once años, un día primaveral del mes de mayo en el que todo parecía normal y me levanté pensando sólo dónde celebrar el cumpleaños, primero con mis alumnos a la hora del recreo, y después con la familia y los compañeros. El fin de la normalidad me pilló en clase, con una insistente llamada de Paco al móvil:

-Laura, tenemos que ir a Palencia porque Violeta ha tenido un accidente.

-¿Cómo está? ¿Qué ha pasado?

-Ingresada en el hospital. La están operando. Algo de un paciente y un cuchillo. No sé más. Ya se lo he dicho a tu hermano para que nos lleve. Ven rápido

-Espera que estoy en clase. Aviso y voy.

-------

El apagón comienza a preocuparnos porque parece algo internacional, y vivimos en un contexto de amenazas de guerras clásicas de bombardeos, de guerras económicas de aranceles, y de guerras tecnológicas de ciberataques ¡Será por guerras!

Preocupada pero con esperanza, paso por casa y cojo ropa para quedarme en el hospital los días que haga falta. Y si no, algo de Violeta me valdrá. También la tarjeta del dinero por si acaso. Hay que avisar a Claudia. Tranquila, que hemos salido de otras. Confío que en el hospital todo salga bien.

- Bueno, tal vez sea cosa sólo de Iberdrola. (Descartada la responsabilidad del ayuntamiento, como cualquier zamorano con experiencia, la culpa siempre es de Iberdrola desde que era Iberduero).

- Pues no podrás cobrarnos tampoco con el cajero eléctrico. (Era broma)

- Sí, sí, ya os cobro a mano, con lápiz y papel.

- Pues yo no tengo efectivo ¡Ja, ja!

- Pues lo apunto. No te preocupes.

-------

-Llama a la directora del psiquiátrico, a ver si saben ya algo.

-Han dicho que estaban operándola y que no sabían, que nos avisaban. (Era una mentira piadosa).

-Llama a ver.

-No seas pesada, Laura. Ya estamos llegando.

-------

Eran las primeras horas del apagón, en las que la gente se echó a la calle desde los comercios, bares y otros centros de trabajo con curiosidad y cierta alegría por lo inesperado, agradeciendo que no los hubiera pillado encerrados en un tren, un ascensor o un túnel.

¿Dónde había pillado a nuestra gente?

-Pues el móvil tampoco funciona. Y además casi no tengo batería.

-------

Silencio durante el camino. No nos dicen nada. El apagón informativo mantiene la incertidumbre pero también la esperanza. En el hospital:

-Han ingresado a nuestra hija, no sabemos dónde está.

-Pregunta en admisión.

-Esta mañana han ingresado a mi hija.

-Pregunta en urgencias.

-¿Dónde está mi hija?

-Esperad, os informan los médicos ahora.

-------

Poco a poco empezó la preocupación por si el apagón se prolongaba y había que ir a buscar a los niños al cole, sustituir la comida por algo frío, comprar velas o linternas o pilas, y más comida de embutidos o latas, por supuesto el agua y medicinas, y hasta el papel higiénico porque la sombra del COVID sigue siendo alargada como la del ciprés.

-------

Los médicos dicen lo que ha pasado y luego que entró en un proceso irreversible:

-¡Está muerta! (No es una pregunta, sino una certeza).

-¿Queréis verla?

-¡Claro! Que no se vaya tan sola sin su familia y su gente.

La abrazo pero no responde. Han fallado las redes que la conectaban con la vida. Se ha ido la luz. El mundo se ha apagado. No hay nada que hacer.

-------

Seguimos sin luz. Pero en el bar del barrio donde han arrasado con todas las tapas por el apagón, aún sonreímos pendientes de las llamadas del alcalde, y tomando unas cervezas que todavía están frescas con los amigos. Mientras de la plancha que funciona con gas siguen saliendo montados para afrontar la hora de la comida.

-------

Se ha ido su luz, pero queremos volver a su Zamora, nuestra Zamora, para despedirla con el amor con el que había nacido y en el que había vivido. Con la ternura que la llevó a tener tantos amigos y a compartir su vida con todas las personas que la habían conocido. Con toda la gente que la quiere.

-------

Sorprendentemente, la luz se va recuperando en la ciudad de Zamora mucho antes que en el resto de España. Algunos dicen que es porque tenemos muy cerca las centrales hidroeléctricas, pero no es verdad porque en Sanabria también las tienen y siguen con el apagón. Pero el caso es que se va recuperando la luz y con ella las ganas de ayudar a los que se han quedado parados en el medio de las vías y los traen a Ifeza o a la estación a pasar la noche a la ciudad.

-------

Entonces la fuerza de su recuerdo y de su sonrisa, compartido con todas las personas que habían conocido a Violeta y habían cargado junto a ella sueños, ternura, lucha, fiestas y alegrías. Se va recuperando la luz y con ellas las ganas de seguir luchando por un mundo mejor en el que nadie muera por violencia.

-------

Parece que el apagón del día 28 de abril ya había sido anunciado por científicos, economistas, políticos y ecologistas desde hace varios años, como esas profecías de las que hablaba Gioconda Belli en su poema "Portadores de sueños": "En todas las profecías está escrita la destrucción del mundo". Pero como en ese poema que tantas veces he nombrado, vuelve la luz con esos locos portadores de sueños de un mundo mejor. O como los que en la prehistoria resguardaban el fuego para que no se apagase nunca, porque no sabían encenderlo o porque costaba mucho trabajo volver a hacerlo.

Por eso el 1 de mayo volvimos a recordar nuestros sueños de emancipación, de libertad, de igualdad en esos mundos "de hermanos, de hombres y mujeres que se llamaban compañeros, se querían y cuidaban entre ellos, se consolaban en las muertes... y se ayudaban en la defensa de la felicidad".

Entonces también tu recuerdo, Violeta, del brazo de la abuela que este año tampoco ha ido a la manifestación. Y una pequeña niña con tu nombre que jugaba con la bandera como si fuera un juguete de los mayores, de hombres y mujeres que se llamaban compañeros: "para protegerse de la muerte que anuncian las profecías".

Porque aunque "las madres los encontraron a muchos muertos como pájaros", sabemos que son semilla. Somos semilla, Violeta, hija mía. Renacen nuestras ideas. Y seguimos luchando:

-Pues si se ha ido la luz y no hay café: ¡un agua fresca, porfa! n

