En el feo asunto del apagón, casi todo apunta a Red Eléctrica Española, entidad pública controlada en un 20% por el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Su presidenta, la ex ministra del Gobierno Zapatero, Beatriz Corredor, ha dejado bien claro en los medios afines al Gobierno, tanto hablados como escritos, que no tiene intención alguna de dimitir porque "nada falló" en lo relativo a su competencia. Vamos, que no se va.

¿Dónde diantre se iba a ir esta señora que mejor estuviera? ¿Cómo va a dejar, quien ostenta el título de ser la directiva de una empresa pública que más cobra, el chollo del que viene disfrutando desde hace cuatro años? Sería una locura. Esta señora que no ha estado a la altura de las circunstancias, percibió el pasado año la friolera de 546.000 euros anuales, la misma cantidad que el año anterior y así sucesivamente.

Además del sueldazo, apueste la cabeza a que tiene cochecito oficial con chofer incluido. Cuando la izquierda recalcitrante, la que tanto odia a los empresarios en general y a los ricos en particular, habla de ponerle las peras al cuarto a los que más tienen, por favor, que se acuerde de la señora Corredor. Lamentablemente de esta y de otras y otros como ella nunca dicen nada. Si no es por el apagón no nos hubiéramos enterado de lo provechoso que resulta ser la directiva de una empresa pública como REE.

Es como cuando Yolanda Díaz amaga con irse del Gobierno para conseguir de Sánchez cualquiera de sus últimas ocurrencias. ¿Dónde va a ir esta señora? ¿A cultivar grelos a Galicia? ¿Con los secretarios generales de las dos principales centrales sindicales? ¡Venga ya! Si, aunque sea republicana, vive como una reina de las de antes. A ver, piso oficial en el Paseo de la Castellana. Piso, no, pisazo. De gratis, claro. Coche oficial y chofer para llevarla a manifestaciones y a las boutiques a comprarse el modelito con el que epatarnos en su siguiente y estelar aparición. Esta, no repite modelo ni aunque se lo pidan. ¿Cómo van a dejarlo?

La palabra "dimisión" no entra en los cálculos a corte, medio y largo plazo de ningún ministro del Gobierno y colocados tras superar las pertinentes puertas giratorias.

