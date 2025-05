Cuando falla la tecnología, el efectivo responde

El pasado 28 de abril, España vivió un episodio que, aunque breve en términos cronológicos, dejó al descubierto una vulnerabilidad profunda de nuestra sociedad digital: un corte eléctrico generalizado paralizó durante horas todo el país. Más allá del apagón en sí, que ya fue bastante, lo que más llamó la atención fue una escena que parecía sacada del pasado: colas en los pocos comercios que aceptaban efectivo, personas intercambiando billetes y monedas como única vía para comprar pan, medicamentos o un simple café.

En un mundo que ha abrazado con entusiasmo las nuevas tecnologías financieras, donde los pagos digitales son omnipresentes y donde incluso los niños manejan aplicaciones bancarias, este incidente fue un recordatorio tan contundente como incómodo: el dinero en efectivo, ese viejo conocido, sigue siendo insustituible en ciertas circunstancias. Y quizás, más que un vestigio del pasado sea una herramienta de resiliencia que debemos defender en el presente.

Un sistema sofisticado, pero frágil

La digitalización de los medios de pago ha traído avances incuestionables: comodidad, rapidez, trazabilidad, integración global. Hoy podemos pagar una comida con el reloj, enviar dinero con un clic, gestionar nuestras finanzas desde el móvil sin pisar un banco. Sin embargo, esa misma sofisticación tecnológica descansa sobre infraestructuras sensibles: electricidad, internet, software, dispositivos, redes bancarias... Y como mostró el apagón del 28 de abril, cuando una de esas piezas falla, todo el sistema puede colapsar.

La dependencia total de medios digitales convierte a la economía en un sistema de alto rendimiento, pero también de alta vulnerabilidad. En un entorno perfecto, funciona como un reloj suizo. Pero ante una crisis —ya sea un apagón, un ciberataque, una catástrofe natural o un fallo informático—, ese reloj se detiene. En cambio, el dinero en efectivo no depende de redes, baterías ni conectividad. Es tangible, autónomo y universal.

El efectivo como salvavidas operativo

Durante el apagón, muchas personas se encontraron atrapadas en una paradoja: tenían fondos en sus cuentas, acceso a tarjetas, incluso smartphones cargados… pero no podían comprar nada. La tecnología había fallado y con ella, sus medios de pago. Solo quienes llevaban billetes o monedas en la cartera pudieron sortear la situación sin quedar varados.

Este hecho evidencia algo que muchos tecnófilos prefieren ignorar: el dinero físico es una herramienta de respaldo, un salvavidas operativo en entornos colapsados. En situaciones límite, es el efectivo el que permite a una economía —aunque sea parcialmente— seguir funcionando. No es casualidad que los protocolos de emergencia de muchos países incluyan la recomendación de disponer de una cantidad mínima en efectivo en casa.

No es nostalgia, es resiliencia

Quienes defienden la desaparición del dinero físico suelen caricaturizarlo como un símbolo del pasado: lento, sucio, inseguro, anticuado. Pero esa narrativa ignora una verdad esencial: la resiliencia no se basa en la sofisticación, sino en la capacidad de adaptación y supervivencia ante escenarios adversos.

El efectivo no necesita wifi, ni cobertura, ni validación de terceros. Funciona entre dos personas sin necesidad de intermediarios. Esta característica lo convierte no solo en un método de pago, sino en un instrumento de libertad económica. Mientras los pagos digitales dependen de sistemas centralizados y controlados por entidades privadas o estatales, el efectivo es un medio descentralizado, accesible y anónimo.

En este sentido, defender el efectivo no es oponerse al progreso, sino apostar por una arquitectura financiera más robusta, que combine innovación con redundancia. La resiliencia requiere pluralidad, no monoculturas tecnológicas.

Exclusión financiera: el otro gran riesgo

Más allá de los apagones, hay un argumento ético y social de peso para mantener el efectivo: la inclusión financiera. Aunque la digitalización avanza a grandes pasos, millones de personas —ancianos, personas sin recursos, habitantes de zonas rurales, migrantes, personas sin hogar— siguen dependiendo del dinero en metálico para vivir.

Eliminar el efectivo o dificultar su uso sería condenar a estos colectivos a la marginalidad económica. La tecnología puede ser una aliada de la inclusión, pero solo cuando se complementa con opciones accesibles para todos. Imponer una única vía de transacción —digital, bancarizada y controlada— crea un sistema excluyente.

El efectivo es el único medio de pago verdaderamente universal: no discrimina por edad, estatus, conectividad o nivel de alfabetización tecnológica. Garantizar su existencia es, por tanto, una cuestión de justicia social.

La ilusión del control total

Detrás del entusiasmo por eliminar el efectivo se oculta, en algunos casos, un deseo de mayor control. El dinero digital es rastreable, auditable, controlable. Desde una perspectiva fiscal o de seguridad, esto puede ser útil. Pero también abre la puerta a un nivel de vigilancia sin precedentes, donde cada transacción deja huella, cada compra se archiva, cada gasto se analiza.

Esta trazabilidad, que puede parecer una ventaja desde el punto de vista gubernamental o corporativo, se convierte en un problema desde la óptica de las libertades individuales. El efectivo garantiza un espacio de privacidad económica, necesario en sociedades democráticas. No se trata de esconder delitos, sino de preservar el derecho al anonimato legítimo, a la autonomía y al disenso.

Una sociedad sin efectivo es una sociedad donde el Estado (o las grandes plataformas financieras) pueden saber qué compramos, dónde, cuándo y cuánto. Ese nivel de control puede ser usado con fines legítimos, pero también con propósitos coercitivos. ¿Queremos realmente renunciar a ese margen de libertad?

La lección del 28 de abril: diversificación financiera

Así como los economistas recomiendan diversificar las inversiones para reducir riesgos, deberíamos pensar en la diversificación de medios de pago como una estrategia similar. Apostar exclusivamente por lo digital es tan imprudente como invertir todo el patrimonio en una sola acción.

El apagón del 28 de abril fue, en este sentido, una llamada de atención. Nos recordó que, por muy modernos que seamos, seguimos siendo vulnerables. Y que contar con alternativas —como el efectivo— no es una debilidad, sino una forma de fortaleza.

No se trata de volver atrás, de rechazar la tecnología o de romantizar el pasado. Se trata de construir un sistema mixto, redundante, resiliente. Uno donde convivan las tarjetas, los móviles, las criptomonedas… y los billetes. Cada uno con su función, su contexto y su razón de ser.

Un equilibrio necesario

Defender el uso del efectivo no es ir contra el progreso, sino a favor del sentido común. Es reconocer que la tecnología, por útil que sea, no es infalible. Y que, en un mundo incierto, lo prudente no es depender de una sola herramienta, sino contar con varias opciones disponibles.

El dinero físico es, hoy más que nunca, una herramienta de respaldo, de inclusión, de libertad. Es el plan B que todos necesitamos, aunque no lo usemos todos los días. Y como mostró el reciente apagón, cuando todo lo demás falla, es el único que sigue funcionando.

La solución no es eliminar el efectivo, sino integrarlo inteligentemente en un ecosistema financiero plural. Porque si algo nos enseñó el 28 de abril es que, en la era digital, lo más innovador puede ser precisamente aquello que nunca dejó de funcionar.

