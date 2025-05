Tres tentaciones, tres negaciones, tres afirmaciones

La página evangélica de este domingo III de Pascua (ciclo C) recoge el epílogo de san Juan, en el que nos ofrece un relato del encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos a la orilla del lago de Galilea (Jn 21,1-19). Cuando se redacta este texto, los cristianos están viviendo momentos de prueba y persecución, algunos reniegan de su fe. El evangelista quiere reavivar la fe de sus destinatarios.

Se acerca la noche y los discípulos salen a pescar. No están los doce. Algunos se han marchado. El grupo se ha roto al ser crucificado el Maestro. Están de nuevo con las barcas y las redes que habían dejado para seguir a Jesús. Todo ha terminado. De nuevo están solos. Es de noche. La pesca resulta un fracaso completo. El evangelista lo subraya: "Salieron, se embarcaron y aquella noche no pescaron nada". Vuelven con las manos vacías. ¿No es ésta la experiencia de no pocos cristianos y comunidades que ven hoy cómo se debilitan sus fuerzas para vivir la fe y trasmitir el Evangelio? Y es que en la sociedad que nos toca vivir, tan secularizada e indiferente, nuestros esfuerzos apenas obtienen resultados. También nosotros constatamos que muchas veces nuestras redes están vacías. Ante esta situación, es fácil caer en la tentación del desaliento y la desesperanza. ¿Cómo sostener y reavivar nuestra fe?

En este contexto de desaliento, el relato dice que "estaba amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla". Sin embargo, los discípulos no le reconocieron desde la barca. Por un lado la distancia, quizás la bruma, pero sobre todo su corazón entristecido es lo que les impide verlo. ¿No es este uno de los defectos más perniciosos de la crisis religiosa que estamos sufriendo? Preocupados por sobrevivir, metidos en nuestras debilidades, gozos y sufrimientos, encerrados en nosotros mismos, no nos resulta fácil reconocer la presencia de Jesús resucitado. Él nos habla desde el Evangelio, nos alimenta en la mesa de la eucaristía y nos anima en el encuentro con la comunidad cristiana.

Es el discípulo querido por Jesús el primero que lo reconoce: "¡Es el Señor!". No están solos. Todo puede empezar de nuevo. Todo puede ser diferente. Así lo experimenta Simón Pedro, quien con humildad reconoce su pecado y confiesa su amor sincero a Jesús. Solo el amor es digno de fe.

Llama la atención que por tres veces Jesús pregunte a Pedro: "¿Me amas?" Y le responda: "Tú sabes que te quiero". Quizás por el recuerdo de aquella triple negación en el palacio de Pilato: "yo no conozco a ese hombre". O quizás también por la triple tentación que recorría su vida: el tener, el poder y la fama. En el fondo Pedro creía que seguía a Jesús y estaba haciendo su propio y personal camino. Él creía que estaba apoyado en las manos de Jesús y estaba apoyado en sí mismo y sobre sí mismo. Las tres afirmaciones se corresponden con las tres negaciones y a las tres tentaciones.

A partir del encuentro con Jesús resucitado, Pedro aparece ya como un hombre distinto, ya no puede mirarse a sí mismo, ni recurrir a su fuerza, ni sostenerse en su fidelidad. Ya solo quiere mirarse desde la mirada desde la que Jesús le mira y sostenerse en las manos del Señor que le sostiene. Es el paso del yo al tú.

Amigo lector, eso es la fe, eso es el amor. Feliz domingo.

