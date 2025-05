Una semana para enmarcar

Las pinacotecas están repletas de pinturas, retratos, láminas, bodegones, lienzos o tapices. Junto a los museos etnográficos, los centros de interpretación o las bibliotecas son testigos, nunca mudos, de lo que hemos sido. Pero prestemos atención: casi nunca recopilan las experiencias vividas y la sabiduría acumulada por el conjunto de la ciudadanía, pues en muchas más ocasiones de las deseadas solamente registran lo que han realizado, vivido o imaginado las élites sociales, es decir, los grupos y las instituciones con más poder, autoridad o prestigio social. En ocasiones, sin embargo, uno tiene la suerte de reencontrarse, en vivo y en directo, con viejos conocidos, de recibir recompensas psicológicas y emocionales que no esperabas o, todo hay que escribirlo, de vivir experiencias tristes, amargas y dolorosas. Porque de todo ha habido durante los siete días que hemos dejado atrás. Una semana que podría enmarcar para ser visitada cada vez que me lo pida el corazón, del mismo modo que cuando visito el Museo del Prado, el Museo Etnográfico de Castilla y León, las bibliotecas públicas y tantos espacios naturales en los que trato de observar el pulso de la vida.

Encontrarme con "El Cabrero Loco" el jueves, en el bar El Valle, mientras hacía tiempo para observar la cabecera de la manifestación del Día del Trabajo, fue una grata sorpresa. Que nadie se asuste por ese título, pero se lo ha puesto él mismo. Y yo que lo conozco un poquito, creo que tiene muchísimo de cabrero (claro, se ha dedicado al oficio del pastoreo en la Sierra de la Culebra y en otros espacios de la Península Ibérica) y otro tanto de loco, lo cual está muy bien cuando la locura se sabe gestionar como Dios manda para producir poemas, textos, charlas, mensajes nocturnos en programas de radio. A los pocos minutos, disfruté de algo que nunca había imaginado. En la nueva cafetería San Juan, a la entrada de la calle Los Herreros, mientras esperaba el café (sin azúcar) y la torrija, una de las camareras, que había conocido hace, más o menos, un mes, salió de la barra para darme un abrazo. Les había dicho algo precioso y el modo de agradecérmelo fue ese. Lo confieso públicamente: jamás había recibido un abrazo como este. Y me encantó recibirlo por lo que realmente significaba. ¡Caray, qué bien me supieron! Sí, escribo bien: el abrazo, la torrija y el café.

¿Y qué decir de los regalos (un árbol, una mochila, una libreta, un bolígrafo, una tarjeta con un mensaje muy especial) que recibí el viernes por la mañana de un grupo de trabajadores de Cruz Roja en Zamora? No tengo palabras para agradecer el gesto y lo que significa. ¡Muchísimas gracias desde aquí! Y como tengo que cerrar la columna, dejo para el final las experiencias tristes, amargas y dolorosas que viví y compartí el miércoles, primero en el Tanatorio Ciudad de Zamora y, por la tarde, en la Iglesia de San Cebrián de Castro y en el cementerio de Fontanillas de Castro. El fallecimiento del padre de mis queridas amigas (omito los nombres por respeto), con ser penoso y desgarrado, me permitió encontrarme de nuevo con viejos amigos, conocidos y familiares, a los que no veía desde hacía muchísimo tiempo. Como pueden imaginar, ponernos al tanto de la vida cotidiana (el trabajo, la familia, los hijos) ha sido un modo de recuperar el tiempo perdido, que nunca se recupera del todo pero que, como en la ocasión que comparto, sienta de maravilla. Seguro que ustedes tendrán muchísimas más cosas que compartir. Háganlo a diario y no lo dejan para cuando ya no se pueda.

