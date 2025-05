De la posverdad a la posexcelencia

Si hacemos caso de la versión gubernamental, lo del lunes no fue un apagón eléctrico completo y absoluto en España y, por arrastre, en el conjunto de la península Ibérica y parte del sur de Francia, que causó una decena de muertos, daños por bastantes cientos de millones de euros y un profundo desasosiego en la población, sino una oportunidad que el destino nos brindó de recuperar la interacción social, de vivir aislados de las telecomunicaciones y liberados de la esclavitud de la luz eléctrica.

Ya ni sorprende la cantidad de comentaristas, militantes de las trincheras -esperemos que bien pagadas, porque si no qué ridículo- de los partidos políticos, dispuestos a enajenar la reflexión a cambio de la repetición del mensaje diseñado o que guste a las manos que reparten los sobres del fondo de los reptiles.

A mediados de la pasada década se popularizó en todo el mundo el término posverdad a raíz de manipulaciones informativas de Trump y otros en la lucha política. El diccionario Oxford llegó a considerarla palabra del año y la definió como el fenómeno que se produce cuando "los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales". Para nuestra RAE se trata de la "distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales". En castizo podríamos llamarla media-verdad o sin mucho mayor atrevimiento una burda mentira.

En esta era de bandos irredentos en los que no se le puede hacer ni una simple matización a la posverdad oficial, chapotean a gusto políticos que solo hablan para la víscera de los suyos y a los que por nada que ocurra se les caen los palos del sombrajo ni los euros de la nómina pública. Que los técnicos dicen sin ambages que no hubo ciberataque, ellos mantienen públicamente la duda. Que se cometió un error manteniendo demasiada renovable en la coctelera se dice, porque sí, que peor hubiera sido la nuclear. Que no se puede negar la caída total de la red, se alaban por la excelencia de que se resolviera aunque se tardara horas. Pase lo que pase, si es suyo es excelente. Posexcelente más bien.

