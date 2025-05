Tratado de Barbarología, capítulo uno

Era una mañana como otra cualquiera, con la salvedad de que tenía que acudir con mi progenitor a Benavente para una revisión médica rutinaria. En la carretera local, ya encaminados hacia Villalobos, esperaba la señal que permite adelantar para poder pasar a un tractor.

Un tractor rojo, mastodóntico y muy chulo, de esos que abarrotan los programas de la tele sobre como ser el mejor agricultor del mundo gracias a manejar el batiscafo más monstruoso diseñado por el ser humano, conducido por alguien no de la edad provecta de mi padre, pero casi.

Circulando correctamente por el carril de la izquierda y con la señalización del intermitente dada, el tractor invadiría nuestro carril, obligándome a ocupar el arcén. Mi copiloto empieza a encomendarse a San Cristóbal, patrón de los conductores, al resto de santos y hasta a Malaquías profeta. Y yo que no tengo por costumbre advertir con el claxon, hago un uso desmesurado del mismo. Imposible. Por lo que reduzco velocidad y desisto de realizar la maniobra.

Hasta que compruebo que la señal sonora obra efecto, y por fin consigo adelantar. Miro y observo que detrás viene otro coche. Y por los retrovisores compruebo que le sucede lo mismito mismo que a nosotros. Houston tenemos un problema. Y nadie quiere meterle mano a los abuelos que se resisten a dejar de cultivar, porque es un importante criadero de votos.

Todavía blasfemando en mi perfecto bilingüismo castellano y andaluz, tropiezo con una nueva adversidad. Casi llegando a San Esteban del Molar, urge una incontinencia urinaria propia de la avanzada edad. Con el vehículo detenido en la entrada de un camino rural, permitiendo el acceso a otros usuarios, otro paisano de los de canas y arrugas se detiene para preguntar si hemos sufrido un percance y necesitamos socorro.

En un mismo día, la luz y las sombras del ser humano.

Pero me dejo de preliminares, voy al lío. Esta semana de luces apagadas, días de fiesta y ganas de mucho lerele, no he sido capaz de pasar la ITV del coche que conducía el día de autos. Y no porque el utilitario esté en mala forma, qué va. Sino porque una libre interpretación de la normativa y la plena potestad de alguien le ha llevado a escribir en un papelito oficial dos faltas graves: luz de la matrícula trasera fundida, y pegatinas colocadas en lugar incorrecto.

El pueblo andaba en fiestas, San Uno de mayo, día grande para Prado, por lo que el trabajo se alargaría hasta la anochecida. Y al encender la luces del coche, ohhh milagro, compruebo que la luz de la matrícula trasera está operativa… De todas formas, me pasaré por el taller para comprobar que no haya algún cable suelto, que haga que la bombilla luzca según sople el viento. O solamente cuando las palas de los aerogeneradores están girando.

El pueblo sigue de fiesta. Observo que uno de los vecinos ha contratado una conocida empresa benaventana de limpiezas. Porque hay una furgoneta aparcada en la puerta de su casa, que casualidad de casualidades tiene dos ventanillas traseras opacadas por dos inmensas pegatinas publicitarias que cubren los cristales en su totalidad, además de parte de la chapa.

Como soy perra vieja, mas sabe el diablo por viejo que por diablo, y debo esperar a que las madres y los machos, que este mes andan liberados de trabajo, acaben de comer el cereal de las comederas antes de ponerles la veza, aprovecho para preguntarle a Google.

Me interesa saber qué opina el gigante tecnológico acerca de la legalidad o no de llevar adhesivos pegados en la ventanilla trasera derecha del coche. Y ya puestos, sobre qué afirma la escolástica del libre albedrío de los trabajadores de la ITV. Busco que te busco en el buscador y no me deja de venir a la mente la imagen del genial Peter Ustinov, como un neurasténico Nerón, bajando el pulgar.

Pero como dice el refrán, a emperador caprichoso, gladiador porfiado.

No existe una prohibición expresa ni en el Reglamento de Seguridad Vial ni en la Ley de Tráfico que impida exhibir adhesivos en la ventanilla trasera del coche. Siempre y cuando estos no impidan la visibilidad ni pongan en riesgo severo al resto de conductores. No es mi caso.

Ni debe ser el caso de la furgoneta de la conocida empresa de limpiezas benaventana. Tampoco el del vehículo industrial con el que llevo a vender mis corderos, que ni siquiera dispone de ventanillas traseras. Todo queda al caprichoso dictamen, a la decisión arbitraria y al albur del ojo de buen (o de mal) cubero.

Por lo que, como además de una marisabidilla resabiada soy una pejiguera profesional, sé que dispongo de un plazo de treinta días para acudir a una nueva cita para solventar las deficiencias descritas. Cita a la que cómo hay Dios iré en chanclas, así hiele o nieve. Sin retirar los adhesivos, obvio. Mis sobrinas los colocaron de rapazas, ahora son universitarias, y ahí van a seguir hasta el fin de los tiempos.

La ITV lleva años y más años dando el visto bueno a mis adhesivos. Pero este año ha debido coincidir que soplaba viento sur o qué las palas de los aerogeneradores estaban paradas. Por lo que ha decidido que ahora suponen un grave peligro para mi seguridad y la de toda la humanidad.

Como dijo el bueno de Sócrates, solo porque sea ley, no significa que sea justa. A lo que san Agustín añadiría, que cuando una ley es injusta no es ley en absoluto. Más aún. Según Thomas Jefferson, "cuando la injusticia se convierte en ley, la resistencia es un deber de todo ciudadano".

Y ya puestos, "cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer", así hablaba Gandhi. O según el reverendo Luther King, que nos enseñó que "quien quebranta una ley injusta, está de hecho manifestando el más eminente respeto por el derecho".

O como sentenció el inigualable Fernando Fernán-Gómez: "A la mierda".

