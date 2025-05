Apagón mental

Todo sucedió en apenas cinco segundos. El pasado lunes, la península ibérica —casi en su totalidad— quedó súbitamente a oscuras. Se perdieron 15 gigavatios de generación eléctrica en un abrir y cerrar de ojos. Eso es, grosso modo, el 60% de la demanda eléctrica de todo el país en ese momento. Es un colapso técnico que, por su magnitud y simultaneidad, no se había visto jamás en la historia eléctrica reciente de Europa.

¿Qué ocurrió exactamente? Nadie lo sabe con certeza. Todo apunta a un desajuste súbito en la generación eléctrica —concretamente en el noroeste y suroeste del país— que provocó una caída de la frecuencia en la red. Eso activó automáticamente los mecanismos de protección: se desconectó la península de la interconexión con Francia para evitar males mayores, pero el mal ya estaba hecho. No se descartan errores de planificación, fallos técnicos, o incluso alguna forma de sabotaje. No hay evidencias, pero tampoco certezas. Por ahora, todo son hipótesis. Y lo más inquietante es que aún no se puede descartar ninguna.

Lo que sí ha quedado patente es que nuestro sistema eléctrico está jugando peligrosamente al funambulismo. Y este apagón ha abierto, de forma inevitable, el debate que muchos llevamos tiempo planteando: ¿puede un país industrializado como España prescindir alegremente de fuentes de energía despachables como la nuclear?

En los últimos años, se ha promovido —desde el poder político— un entusiasmo acrítico hacia las energías renovables. Y que no se me malinterprete: las renovables son imprescindibles en la transición energética, y como físico lo defiendo con conocimiento de causa. Pero la fe ciega nunca fue buena consejera. La intermitencia del sol o del viento no puede cubrir por sí sola las necesidades de un sistema eléctrico moderno, menos aún cuando se desmantelan —por decisión política, no técnica— las únicas fuentes de energía continua, segura y libre de emisiones: las centrales nucleares.

El Gobierno insiste en cerrar progresivamente las nucleares mientras simultáneamente se enorgullece de un sistema cada vez más "verde", aunque, como acabamos de comprobar, también más inestable. La paradoja es evidente: prescindimos de lo que nos da estabilidad sin haber resuelto cómo compensar esa pérdida con otras fuentes firmes. ¿De verdad es una decisión técnica o más bien una concesión ideológica?

Y no es solo cuestión de fuentes energéticas. También lo es de quién las gestiona. Porque hay algo aún más preocupante que la falta de energía: la falta de competencia técnica en los puestos de máxima responsabilidad. La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor —nombrada a dedo por el Gobierno y con un salario cercano al medio millón de euros— llegó a afirmar, sin rubor, que tener conocimientos técnicos puede ser contraproducente. No se trata solo de una provocación, sino de una declaración que resume una mentalidad: el desprecio por la ciencia, por la ingeniería, por el conocimiento. Es como poner a alguien que no sabe pilotar a los mandos de un avión... y felicitarle por no tener prejuicios aerodinámicos.

En resumen: nos encontramos ante un modelo energético construido más por imperativos ideológicos que por criterios científicos. Con responsables que presumen de no entender el sistema que se supone deben salvaguardar. Con decisiones de desmantelamiento de infraestructuras críticas que se toman sin escuchar a los expertos. Y con un apagón histórico del que, sinceramente, no sé si alguna vez sabremos la verdad. Porque si la investigación corre a cargo de un Gobierno tan acostumbrado a la mentira —o, en el mejor de los casos, al "cambio de opinión"—, difícilmente será creíble.

