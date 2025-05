"Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando" se decía de los Reyes Católicos, al menos en el imaginario popular, Aquellos monarcas que fueron protagonistas de la unión de los reinos de Castilla y de Aragón, que además acabaron de llevar a cabo la reconquista y pusieron fin al imperio musulmán con la toma de Granada, sin olvidarnos de su decisiva contribución al Descubrimiento de América. Tanto fue mérito de la una como del otro. Tanto mandaba el otro como la una.

Algo así sucede ahora en el caso de Rosi y Felipe, de Felipe y Rosi, dos vecinos del casco antiguo. Dos hermanos que han dedicado toda su vida a atender un establecimiento multifunción en el casco antiguo de Zamora, y que lo siguen haciendo hasta que alguien se muestre dispuesto a tomarles el relevo. Un establecimiento en el que se puede echar desde un Bonoloto o una quiniela, a comprar la prensa, el pan, u otros productos del ramo alimenticio, y un sin fin de dulces y golosinas para los más pequeños. De todo eso y de muchas cosas más es posible procurarse en su tienda.

Jamás les han faltado clientes en su larga andadura, durante el amplio horario que tienen establecido. En ese comercio siempre encuentras aquello que necesitas. Pero aun siendo esto muy importante, más importante aún es la forma en la que eres atendido. Porque se trata de dos personas que se desviven en ayudarte, en hacerte el día mas agradable. Nunca los has podido ver con un gesto distinto al de una sonrisa.

El trato comerciante-cliente, apenas llega a existir, porque al poco tiempo de entrar en su tienda por primera vez ya llegas a formar parte del numeroso grupo de amigos que son los que allí compran con asiduidad. Rosi y Felipe siempre se encuentran en disposición de ayudar a los que más lo necesitan, ya sean personas con un montón de años a la espalda o sin la suficiente movilidad. Te permiten llevar tus compras, aunque ese día se te haya olvidado ir provisto de los fondos necesarios.

Cuando llegas a su tienda, Felipe, a una hora temprana, ya ha sacado tiempo suficiente para repartir la prensa a un montón de establecimientos hoteleros y de oficinas. Ambos tienen una capacidad de cálculo digno de reseñar, ya que no utilizan ninguna maquina calculadora para "hacerte la cuenta" de cuantos productos hayas podido adquirir. Lo hacen a una velocidad vertiginosa sin fallar en un solo céntimo. Su cálculo mental resulta prodigioso.

Las tertulias ya olvidadas, al modo de como se hacía en el siglo pasado antes de que nos invadieran las grandes superficies, están presentes en la tienda de estos dos hermanos.

Ambos, aunque aún les queden unos cuantos años para llegar a la edad de jubilación, aparentan ser gente de otra época, en aquella en que, día a día, el vis a vis entre vecinos estaba garantizado.

Ahora, circunstancias familiares no deseadas, han hecho que hayan tomado la decisión de apearse de su negocio, de la piedra angular que ha marcado su vida, y dejarlo en otras manos. Quien quiera que continúe con su legado no lo tendrá difícil para conseguir que siga siendo rentable, ya que las rutinas de quienes viven en el casco antiguo son difíciles de cambiar, entre otras cosas porque no existe ningún otro establecimiento de esas características que pueda suplantarlo. Lo de suplir a Rosi y Felipe, dos seres entrañables, ya es más difícil.

A Felipe lo seguiremos disfrutando, bien sea en torno al fútbol, y más en concreto, al Zamora Club de Fútbol, o a las procesiones de la Semana Santa de las que es cofrade. En realidad, a todo lo que huela y haga sentir las cosas de Zamora. Y a Rosi otro tanto de lo mismo, ya que también lleva a Zamora en su corazón.

"Tanto monta, monta tanto, Rosi como Felipe". Así ha sido y seguirá siendo en años venideros ese tándem maravilloso que forman ambos. Esa pareja de seres humanos tan difícil de encontrar en la sociedad en que vivimos.

La Rúa de los Francos, sin duda, los echará de menos.

