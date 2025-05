Con el índice acusador

El dedo acusador del Gobierno siempre está levantado y dispuesto para la acusación. Nunca lo utiliza para señalarse a sí mismo. El Gobierno de Sánchez lo hace todo bien. Está sin mácula desde su santo advenimiento. Ve cualquier brizna de paja en el ojo ajeno pero es incapaz de ver el pedazo de viga que atraviesa el suyo. Cuándo llegará el día en el que escuchemos a un político del Gobierno que sea, entonar el mea culpa cuando se equivoca y pedir perdón, sobre todo pedir perdón que es un signo de humildad y arrepentimiento. O lo que es igual, actuar con humildad como le decía. No hay manera.

La deficiencia de humildad es pública y notoria. No conocen la palabra y por lo tanto no pueden aplicarla a su gobierno. Los ciudadanos no queremos al tipo de político que parece ir sobrado, al político que cuando toma la palabra es para no decir nada. No queremos al político revanchista ni al que es incapaz de reconocer sus propios errores, al que ni come las berzas ni las deja comer.

Cuan fácil le resulta ahora a Sánchez, siempre con el índice en ristre, acusar a las Eléctricas para tratar de salvar la incompetencia manifiesta, no tanto de Red Eléctrica Española, como de su presidenta, Beatriz Corredor, que ni despuntó como ministra ni ahora en su nuevo cargo. Se ha visto bien a las claras que le viene grande. La buena señora cobra más de quinientos mil euros anuales que salen del ‘a escote’ que permanentemente hacemos con nuestros impuestos. Estamos pagando el despilfarro de toda esta caterva de incapaces y torpes que el Gobierno ha colocado por doquier.

Cuánto celebraría que algún día, ojalá no muy tarde, aunque para ello deba retirarse cinco días para meditar, Pedro Sánchez comparezca en los medios reconociendo la incapacidad permanente de buena parte de sus ministros y otros cargos que no sirven para otra cosa que para incrementar el de por sí incrementado gasto que a este Gobierno se le ha ido de las manos de los disparado que está.

Métanse en el bolsillo el índice acusador y cuando lo saquen piensen dos veces hacia donde apuntan, antes de comenzar a repartir culpas entre quienes no las tienen o tienen menos culpa que todo el Gobierno en su conjunto.

