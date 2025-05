En una pequeña pedanía de Chantada, en el corazón de Galicia, tuvo lugar el pasado fin de semana el III Encuentro del Foro Rural, una iniciativa nacida de la sociedad civil y organizado por la Fundación Galicia sustentable para reflexionar sobre los desafíos de la España rural en este mundo "tan moderno y tan jodido", como cantaban, proféticos, Evaristo y sus chicos hace ya cuarenta años.

Algo más de cuarenta y ocho horas de mesas redondas, sesiones de trabajo y de reflexiones de alto nivel que iban desde lo general -el impacto de la geopolítica en el sector primario, hasta lo particular -las problemáticas del relevo generacional, por ejemplo-. Más de 150 asistentes y algunos ponentes de lujo, como el conquense José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano, moderados todos por Manuel Campo Vidal.

Sale uno del fin de semana con más dudas que preguntas y un montón de reflexiones en el zurrón: de lo general a lo particular, es importante entender que el sector primario no agota el medio rural, una miopía con la que muchas veces nos acercamos desde la ciudad a este mundo plural y complejo. Y es verdad que los últimos movimientos geopolíticos, al poner en la agenda la importancia del sector primario -las cadenas de suministro se pueden romper, y no solo por una pandemia- van a resituar de nuevo la importancia del medio rural en esa trama de afectos que denominamos nación. Es verdad, pero ¿Estamos preparados para este cambio? ¿Lo está el medio rural, lo está la Administración? ¿Somos conscientes de lo que esto supone para los próximos diez o quince años? Aunque el Foro se planteó en positivo, se plantearon temas, luego en los cafés, que condicionan el horizonte que se avecina. El giro a favor de la competitividad que está dando Europa, ¿puede perjudicar al medio rural? El final del Pacto Verde, ¿supone de hecho volver a olvidar el campo?

El medio rural, desde Galicia y entre preguntas

Este juego de espejos, este mirar al rural desde arriba, pero también a ras de tierra, nos permitió hacernos muchas preguntas de interés ante el mundo que viene. ¿Qué papel pueden jugar las instituciones comunitarias que articulan la vida en los pueblos y en las ciudades de tamaño medio? ¿Cómo podemos aprovechar el capital social que se genera en estas instituciones? Las formas de vida comunitarias alargan la vida de la gente como -resumiendo mucho- nos enseñó Susan Pinker en su magnífico libro "El efecto aldea", publicado hace un par de años en España por Funambulista. Y sin embargo, esas mismas formas de vida comunitaria han interiorizado la narrativa urbana que identifica al medio rural con el atraso. ¿Cómo se puede generar un imaginario colectivo más amable con la vida en los pueblos ahora que, en muchos de ellos, las comodidades y los servicios ya no están tan alejados de los del mundo urbano?

Abordamos poco, para mi desgracia, la crisis de los mediadores, que creo que tiene más importancia de lo que parece: ¿cómo afecta esta crisis al medio rural? En ámbitos turísticos no hay que explicárselo mucho a los dueños de alojamientos: sufren en régimen de casi monopolio a un solo actor relevante, pero también la crisis de los medios les afecta: ¿quién construirá la realidad local cuando solo queden grandes conglomerados de info-entretenimiento en los que lo rural no pase de asomarse, como pintoresco, de vez en cuando? ¿Cómo se podrá combatir esa invisibilización? Mucha de la culpa la tienen, la tenemos, los ciudadanos, por cierto: a base de ahorrar unos céntimos en cada transacción, nos hemos ido comiendo la compleja red de mediadores (este taxista, aquel pequeño comercio, ese periódico…) que articulaba una sociedad plural y moderna.

"Hay que estar cerca de los que quieren hacer cosas, no de los que están todo el día llorando", sentenció Campo Vidal en una de sus intervenciones; por eso el Foro hizo hincapié en las cosas que están mejorando -la conectividad, los servicios- pero alertó de otra panoplia de aspectos que dificultan el crecimiento de la población rural. Entre ellos, la vivienda: tematizar el medio rural y dejarlo en ruinas -hermosas para Instagram- es una manera muy mala de abordar el futuro de los pueblos. Las palabras importan, claro que importan, y por eso es significativo que, en muchos de los pueblos, no haya un "Plan urbanístico" sino unas miserables “Normas subsidiarias” (¿de quién?, ¿de qué?) que demuestran el poco interés que la temática ha tenido, tras tantos años de democracia, para muchos políticos.

Somos, lo dijo también alguien, contadores de historias. Y por eso lo pueblos necesitan espacios comunes para articular la conversación de esas vidas comunitarias de manera adecuada. "El bar es el Congreso de los pueblos", contaba el moderador recordando la vida de cualquier de nuestros pequeños territorios. Sin un bar en el pueblo la conversación pública deviene imposible y, sin conversación, la sociedad se vuelve cada vez más polarizada e irreconocible.

