A las más de 470 fobias "censadas", con sus nombres y sus causas, hay que seguir añadiendo nuevas fobias. Dicen los expertos que la aerofobia figura en el número uno. Tampoco se quedan para atrás la agorafobia, la claustrofobia, la acrofobia o la zoofobia y así sucesivamente. Tenemos más fobias que huesos en el cuerpo y mire que hay unos cuantos. Pues bien, a todas las fobias conocidas y por conocer hay que añadir una de nuevo cuño, propiciada también por los pisos turísticos. Me estoy refiriendo a la "turismofobia".

Las grandes ciudades con mucha monumentalidad, las ciudades de costa y todas aquellas que cuentan con el encanto necesario para ser pasto del turismo están encontrando un fuerte rechazo por parte de una minoría de las distintas poblaciones que ven interrumpida su calma, su sueño en algunos casos y dicen algunos que su bienestar. Cientos de vecinos de los municipios y ciudades más afectadas por el turismo de masas se están movilizando y poniendo las cosas un poco difíciles a los que llegan a alterar, con su bullicio y sus idas y venidas, el pacifico discurrir de sus vidas.

Siempre se ha dicho que el turismo es la gallina de los huevos de oro. A ver si la vamos a matar de un disgusto o de una pedrada. En Barcelona un grupo de activistas enmarcados en la turismofobia galopante del momento interceptaron un autobús turístico que circulaba frente a la Sagrada Familia, disparando pistolas, ¡tranquilos!, pistolas de agua contra el vehículo y cubriendo su parabrisas con una pancarta, reclamando la ‘desturistización’ de Barcelona y su economía.

Que vengan a Zamora. Aquí siempre serán bien recibidos. Y que lo hagan a lo largo y ancho de todo el año. Que no circunscriban la "turistización" al periodo de Semana Santa. Que hagan más hoteles en esta noble y leal ciudad y que los que no quieran allí que se vengan para Zamora. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Eso sí, pidiendo a hoteles y restauradores que no se pasen con los precios, ya les vale.

Dicen que tanto turismo resta calidad de vida. Pues nada, repito, que se den un garbeo largo por Zamora y que nos quiten un poco de esta en exceso tranquila calidad de vida que no sé bien si gozamos o sufrimos.

