La izquierda resucita en las calles en primavera

Si no echáis de menos las calles abarrotadas de gente diciendo NO con mayúscula a la masacre de un pueblo asentado en una franja de 41 kilómetros de largo y entre 6 y 12 de ancho, que es un país entero donde se había refugiado la población palestina expulsada de su tierra en varias guerras del siglo XX.

Si no os entristecéis porque sigan siendo bombardeados cada día sus mujeres, sus hombres, sus mayores y sus niños, que habían vuelto a vivir entre las ruinas de sus casas donde tal vez permanezca la estrecha franja de tierra sobre la que dieron sus primeros pasos.

Si no os ofendéis porque en la franja de Gaza, el estado israelí siga expulsando a la población que ha vuelto para buscar bajo los cascotes y los escombros un trozo de tierra en el que sembrar la esperanza de una vida en paz.

Si no os indignáis porque quieren borrar los derechos sobre su tierra, para construir un resort turístico “todo incluido hasta la infamia”, en Gaza que es un país y no una franja.

Si no os importa ni quién ha sido, ni por qué ha pasado, ni cómo ni cuándo se ha llegado a esta situación, seguramente no habréis llegado a leer hasta este renglón que no pretende escribir derecho sino denunciar lo retorcido de estos hechos.

Y sobre todo preguntarse y preguntarnos por qué no se han llenado las calles diciendo “no”, ni siquiera con minúscula, ni siquiera por parte de nuestra gente de la izquierda, salvo esa pequeña minúscula que ha sido obligar a gobierno español a anular la compra por 15 millones de balas a Israel, tras haber anunciado que no habría intercambios comerciales de armamento con ese país debido a la guerra de Gaza.

El silencio de las calles ante las guerras de Gaza y de Ucrania en la actualidad -aunque en su día la llegada de refugiados ucranianos tuvo un gran apoyo social y alguna manifestación pública- contrasta con aquellas grandes movilizaciones contra la de Irak, a las que se sumó el Papa de entonces, Juan Pablo II, cuando dijo que la guerra era una derrota para la humanidad. Y casi la humanidad entera se echó a la calle: "No a la guerra".

Pero ahora no. Pese a las denuncias públicas del Papa Francisco en vida contra la guerra de Gaza y su preocupación por los niños de la franja, las calles no han gritado la palabra paz, ni apenas la han susurrado en su entierro, al que han asistido algunos mandatarios con poder suficiente para pararla, como el presidente de Estados Unidos (el de Israel ni siquiera ha ido).

El silencio de las calles ante las guerras lejanas es aún mayor que el de las guerras cercanas del continente europeo o de los países con intercambios comerciales. Pero la desmovilización social no afecta sólo a la paz, sino a todos los principios de la izquierda que están siendo pisoteados en el mundo y por los que hay que seguir dando pasos: desde la proclamación de la libertad, igualdad y solidaridad de la revolución que han guiado a los movimientos de izquierda para cambiar la sociedad. Y por la paz desde muchos años antes.

El papa bueno que se nos ha ido estos días al cielo de las buenas gentes, también está invitado a compartir el pan de los pobres, los parias a los que recordó con sus palabras y hasta donde pudo con sus hechos. Como un hombre bueno

En España la falta de movilización en las calles podría explicarse por la entrada en el gobierno de la izquierda: antes "unida"; luego "dividida pero sumada" por unos; abandonada porque "sí se puede largarse" por otros. Y siempre en medio de esas discusiones del frente popular de judea o el frente judaico popular contra los romanos, como en la genial película La vida de Brian. Porque entre discusiones internas y el gobernar con el piloto automático puesto para mantenerse a flote, se corre el riesgo de dejar de pisar el terreno bajo los pies.

Pero el abandono de la calle por la izquierda no sólo sucede en España. Y además, la movilización ha cambiado de bando y las calles se están tomando por la derecha y la ultraderecha, con la correspondiente movida en las urnas y la ocupación de los gobiernos por la motosierra fascista de recortes de inmigrantes, funcionarios, igualdades, libertades y derechos sociales.

Ante ese rearme militar de la ultraderecha, hay que volver al desarme real como primera medida de la izquierda militante: ¡OTAN No! como al principio; "No a la guerra" como antes, como ahora, como siempre. Porque en las guerras se enriquecen los fabricantes de balas y mueren los hijos de los trabajadores. Julio Anguita, ante la muerte de su hijo Julio Anguita: "malditas sean las guerras y los canallas que las hacen".

Ante el rearme social de la ultraderecha de motosierra fascista recortando derechos, empuñar las armas del trabajo: hoz de gentes campesinas, martillo de clase obrera, con las manos, el cerebro y el corazón que los mueva.

Y ante el rearme simbólico de las derechas, ¡a recargar las pilas de las marchas y la canción en la calle! Que siempre es hora de alzar los puños al aire. Porque la izquierda renace como el campo en primavera.

Empezamos cantando el himno de Riego el 14 de abril para honrar a los defensores de la república que perdieron su vida para ganar la historia.

Seguimos el 23 en Villalar con el romance de los comuneros que se opusieron a un rey que empobrecía a su pueblo castellano para engrandecer su imperio lejano.

Cantamos en mal portugués, perdón, Grandola Vila Morena para salir a la calle a poner claveles rojos en los tanques militares, el 25 de abril.

Y volveremos a cantar el primero de mayo con todos los trabajadores del mundo esa Internacional que nos une en una clase obrera, en la que se reconoce el valor del trabajo que transforma el mundo, frente al dinero o el capital que sólo lo transforma en oro que no se puede comer ni abrazar, como le pasó al rey Midas del cuento infantil. Un trabajo que ni siquiera necesita capital o dinero para existir y ser útil, como el trabajo de los cuidados de mujeres y hombres, que cuidan el mundo.

¿Y usted preguntara por qué cantamos? Porque nos ponemos las pilas en las calles. Y si ha llegado aquí lo sabe, lo dijo poéticamente Mario Benedetti: "Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo y aquel fruto cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza".

También porque resucita la izquierda en la primavera: Tras la muerte bien narrada en nuestra Semana Santa del Cristo que resucita al tercer día en cuerpo y alma. Al día siguiente es el Papa, Paco, Bergoglio quien calla esas palabras de izquierda que algunos le criticaban. Al tercer día en la campa quien resucita es la izquierda: ¿qué pasa, que estaba muerta? No porque semilla era y aunque parezca que ha muerto forma parte de la siembra.

Hago una llamada al frente judaico popular y al popular frente de judea, en sus versiones sindicalistas y políticas españolas, a salir y cantar en las calles el 1º de mayo. También a reponer fuerzas en la marmita común de la izquierda unida que celebrará su fiesta el último del mismo mes en el barrio de nombre obrero de la ciudad de Zamora, San José Obrero, que esta semana también está de fiesta.

Pero ni dioses, reyes, ni tribunos. O al menos no con sus símbolos de poder. Todos vestidos de paisano, como el alcalde.

Portavoz de IU en la Diputación

