Al papa Francisco. Reflexiones sobre un papado

Cuando Jorge Mario Bergoglio, hasta entonces arzobispo de Buenos Aires, aceptó su designación como pastor de 1.200 millones de católicos comenzaba un papado diferente. No se trataba de reinventar el dogma sino de abrir una Iglesia imbuida de narcisismo al mundo, de reformar estructuras y reconducir conductas. Su liderazgo basado en el compromiso, la transparencia y la sencillez, hizo que cristianos y gentiles le escuchasen con igual respeto.

Sucede que el Papa Francisco aceptó su designación con la sencillez de un cura de pueblo que al llegar a la iglesia encomendada por el señor obispo percibiera cierto olor a rancio y abriera las ventanas para ventilarla. El templo había estado cerrado mucho tiempo y eso se notaba en las grietas de la techumbre y en las ortigas que crecían entre las losetas del atrio. Las telas de araña se habían adueñado del pequeño altar, ligeramente hundido como consecuencia de las humedades, San Pancracio tenía un brazo roto y el arcángel San Gabriel revoloteaba sin una de sus alas en la parte superior de un retablo de madera atacada por la carcoma. ¡Incluso una colonia de termitas amenazaba sus cimientos! Los aguaceros y huracanes habían hecho bien su trabajo, sin duda.

El esfuerzo que suponía adecentar el templo era enorme pero al Papa Francisco no le tembló la mano. Era fuerte y confiaba en sus fuerzas. También en la Providencia y aún sabiendo que su intento de acercar la Iglesia al mundo sería objeto de controversia, de feroz oposición, incluso, dentro de la propia institución eclesiástica, afrontó el reto con sonrisas.

Con él la Iglesia ha recordado que existe una realidad social a la que no puede dar la espalda. Sus mensajes sobre la tiranía del sistema económico en un mundo sometido a la dictadura de los mercados financieros no pasaron desapercibidos. Tampoco su condena a quienes roban a los pobres porque "no compartir con los pobres es robarles y quitarles la vida".

Sensible a la inmigración, alertó sobre quienes "consideran al ser humano como un bien de consumo que se puede usar y tirar" y denunció a las mafias que comercian con carne humana. Todavía retumban, como aldabonazos, en mis oídos sus palabras sobre el trato dado a los migrantes que llegaban a la isla de Lampedusa. ... "¡Vergogna!… ¡Questo è una vergogna!"

El Papa Francisco siempre estuvo muy cerca de los hombres. El aspecto humano es una constante en sus mensajes, sin embargo, algunos no le perdonaron el cambio de imagen que supuso para la Iglesia su llegada. …"No lo soy, pero en el supuesto de que lo fuera el calificativo no me ofende". Esta fue la inesperada respuesta a ciertos sectores ultraconservadores americanos que, en su momento, le tacharon de marxista por sus críticas al mercado de consumo. Llegado de un país alejado de la Europa de la opulencia, su desvelo por los marginados supuso un cambio en los gestos pastorales respecto a sus antecesores. También su capacidad de diálogo, incluso con credos diferentes.

Cuando en aquella tarde de marzo del 2013 entonaba con sus hermanos cardenales el Tedeum con que finalizaba el rápido cónclave, tenía la certeza de que en la misión encomendada no cabía la vanidad. Por eso, cuando ya con la estola papal salió al balcón central de la Basílica de San Pedro dispuesto a dar su primera bendición "urbi et orbi", optó por la sencillez como forma de ejercer su liderazgo.

De convicciones firmes, su pasión por la vida se mantuvo intacta en los laberínticos pasillos vaticanos. ¡El hombre, siempre el hombre con sus carencias y virtudes!También, con sus pecados... "Las monjas son pecadoras, los curas son pecadores, los cardenales son pecadores. Todos somos pecadores. Il Papa è un peccatore", recordaba a los creyentes.

Con la misma naturalidad con que asumía la debilidad humana, y como si la "duda" fuera consustancial a la fe, este cura callejero admitía que también él las había tenido: "todos, todos hemos experimentado dudas en el camino de la fe. Yo también". Incluso al sucesor de Pedro, nos vino a decir sin sonrojarse, le resulta difícil justificar la fe a la luz de la razón.

Los modos del Papa Francisco han cambiado en cierta manera la percepción que se tenía de la Iglesia antes de su llegada. Desde el primer momento trató de acercarla al mundo y en su afán de humanizarla recordó a los sacerdotes su compromiso con los humildes y les pedía que antes de predicar escuchasen más a Dios para evitar esas homilías largas y aburridas que nadie entiende. No hubo cambios sustanciales en su Pontificado, sólo una forma diferente de anunciar el Evangelio.

Ahora, días después de su fallecimiento, sólo queda agradecer al Santo Padre su esfuerzo.

¡Descanse en paz!

