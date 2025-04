Un papa que amagó pero no dio

El Papa Francisco, cuya muerte no ha dejado indiferente a nadie, porque durante su mandato dio motivos más que suficientes para que se hablara de él, quiso pero no pudo.

Quiso ser progresista, pero tuvo que claudicar ante el peso de la historia de una Iglesia que en lo estructural ha sido y es demasiado conservadora, como lo demuestra el hecho de que, tal vez por mantener ciertos privilegios, nunca haya querido adaptarse al paso del tiempo y asumir los cambios que, en las formas de proceder y de transmitir el mensaje evangélico, buena parte de su feligresía lleva años demandando.

Desde que fuera elegido Papa, en numerosas ocasiones Francisco dijo: "quiero una Iglesia abierta, una Iglesia que sepa acoger a todos los colectivos…". Pero cuando fue interpelado acerca del posible acceso de la mujer al sacerdocio, o del reconocimiento por parte de la Iglesia del matrimonio entre personas del mismo sexo…, tal afirmación "quedó en aguas de borrajas" porque una cosa es predicar y otra dar trigo, es decir, que Francisco amagó pero no dio.

Hoy, cuando miles de fieles están desfilando por la basílica de San Pedro para rendir homenaje al Papa que quiso distinguirse por su estilo humilde, me asalta una duda: ¿no dio porque no quiso, o porque se lo impidieron?

Me he hecho tal pregunta porque, por ejemplo, cuando más se acercó a la comunidad LGBTIQ+, mostrando cierta comprensión hacia las personas con orientaciones sexuales o identidades de género diferentes a las comúnmente aceptadas por la Iglesia, y muchos integrantes de dichos colectivos tuvieron la impresión de que pronto serían reconocidos y aceptados por el Sumo Pontífice como tales, la realidad se hizo tozuda y el Papa tuvo que recular y reconocer que las singularidades de tales colectivos siguen siendo cuestionables. ¡Qué le vamos a hacer!

No obstante, y porque son públicas, queden para el recuerdo algunas de las frases que al respecto pronunció Francisco cuando tuvo ocasión de hacerlo:

A poco de ser elegido Papa, al ser preguntado por la certeza de la existencia de sacerdotes gays, dijo: "¿Quién soy yo para juzgarles?"

Más adelante, teniendo frente a si a un homosexual se dirigió a él diciéndole: "Dios te hizo así y te ama".

Años después, en una carta dirigida a la comunidad LGBTIQ+, escribió: "Dios es Padre y no reniega de ninguno de sus hijos".

Y en una entrevista que se le hizo más recientemente, sobre lo criminalizada que está la homosexualidad en muchos países, afirmó: "Todos los seres humanos son hijos de Dios, dejemos que cada uno lo busque por el camino que pueda".

Paradójicamente, más de una vez también manifestó: "ser homosexual no es un delito, pero quede constancia de que toda práctica sexual fuera del matrimonio es pecado".

Dicho lo cual, declino recoger más pronunciamientos porque pueden generar confusión. A mí me la han generado.

Es claro que, tanto en el campo al que me he referido -colectivos diversos- como en otros muchos, la Iglesia tiene bastante camino por recorrer si de verdad quiere hacer valer aquello que dijera Francisco a poco de ser elegido, y que ya ha quedado reproducido: "quiero una Iglesia abierta, una Iglesia que sepa acoger a todos…".

Por eso, siendo consciente de lo difícil que puede ser cambiar, si no los principios sí el paso de su doctrina, porque lo sustancial puede que sea incuestionable, al menos a un servidor le parece que la Iglesia católica sí podría darle algunas vueltas al fondo de sus preceptos y a las formas de plantearlos, porque hoy día el mundo no es como era cuando se proclamaron y eso es algo que tal vez no se debiera desdeñar (darle una vuelta al concepto de pecado y al significado de algunos sacramentos puede que no sea un desatino).

Ojalá quien suceda a Francisco sepa y pueda dar "tiros certeros" que sirvan para no dejar en palabras algunas de las que pronunció el Papa que se nos acaba de ir. Manifiesto tal deseo porque en los tiempos que corren, si la Iglesia quiere fidelizar a sus feligreses y convencer a los que están fuera de ella, tiene que aceptar que ciertas cuestiones, como la integración total de la mujer en su seno, (ineludible, se mire como se mire), la aceptación de la homosexualidad como algo natural y por lo tanto en absoluto pecaminoso (¡por favor!), la supresión del celibato eclesiástico (¿a qué están esperando?), o la rebaja del nivel de escenificación y ostentación en sus ceremonias… no se pueden seguir obviando.

¡Hasta siempre, Papa Francisco, y que tus deseos no caigan en saco roto!

