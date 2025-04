Hay que saber mantener el tipo. Hay que ser consecuente con las decisiones que se toman. Hay que ser serios y a lo hecho, pecho. Hay que obrar de forma coherente y no "perpetrar", en función del disgusto de sus socios de Gobierno, el dislate perpetrado por el Gobierno. Uno más de los muchos a los que no terminamos de acostumbrarnos. En el asunto de la compra de munición a los israelíes para la Guardia Civil, es la Benemérita la que ha salido perdiendo junto con la credibilidad y la confianza a España. No se puede ir por la vida política de forma tan errática.

El Gobierno tenía que haber aguantado la embestida dialéctica, sólo eso, de Sumar y su amenaza de abandonar el Gobierno, porque ni Yolanda Díaz, ni Mónica García, ni Sira Rego, ni ninguno de los ‘restando’ que tienen cartera ministerial renunciaría al chollo que suponen el despacho, el cochecito oficial y todas las prebendas que se obtiene por formar parte del Gobierno de un país. Por lo menos en España.

La Guardia Civil está necesitada de munición y artilugios que redundan en beneficio de la seguridad de todos los ciudadanos y que el Gobierno le niega sistemáticamente. Con el ministro Marlaska no pueden contar como no sea para que meta la pata. Pero no se va. En este Gobierno no se va nadie ni echándolos. Ya se apañarán de la forma que sea para continuar.

Yolanda Díaz nunca tuvo intención de irse. A la vista de una foto que como mujer me llena de vergüenza, a ver a quien iba a dar la Vicepresidenta segunda, una vez fuera del Gobierno, esos abrazos efusivos, yo creo que incluso pecaminosos, y esos toqueteos con la mano en el rostro a un presidente que se deja querer. Siempre le quedarán Unai Sordo y Pepe Álvarez, secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT respectivamente pero, claro, no tienen el encanto, el brillo y el glamour de Pedro Sánchez.

El Gobierno de España no se va a ir de rositas. La "bobada" le puede salir cara, muy cara al Gobierno que se arriesga, con tan arbitraria decisión, a pagar 6,6 millones de euros por romper el contrato con la empresa israelí, sin recibir el producto. La Abogacía del Estado, ya se lo advirtió a Interior. Es decir, a Marlaska. n

Suscríbete para seguir leyendo