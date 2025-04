Vigencia y plenitud de Villalar

Ambiente festivo, entusiasta. Como es habitual, reivindicaciones de todo tipo: locales, regionales, nacionales e internacionales como la oposición a las matanzas en Gaza y a la invasión rusa de Ucrania. Cerca de 30.000 personas que no pasaban por allí, sino que fueron, fuimos, adrede gastando gasolina, soportando atascos y aguantando incomodidades. Emoción y ganas de escuchar al Nuevo Mester de Juglaría. Nostalgia y pena por no poder corear las melodías de Candeal. Ilusión y buen rollo al comprobar que hay muchos grupos y solistas jóvenes que apuestan por el folklore de esta tierra. Admiración para el alcalde VIllalar, Luis Alonso Laguna, que, pese a todas las trabas y zancadillas, ha logrado hacer de este 23 de abril del 2025 un monumento a la buena organización, donde nada ha desentonado. Y a pesar de tantísimas personas, apenas hubo incidentes reseñables. Lo siento por los agoreros, por los negativos, pero hay que decir alto y recio: "Y no pasó nada".

Este podría ser, a grandes rasgos, el balance-resumen del Día de Castilla y León conmemorado el pasado miércoles en las eras del pueblo comunero. Al igual que viene sucediendo con harta frecuencia, el Día de Villalar se presentaba como un examen que exigía nota alta. Desgraciadamente, hay sectores en esta tierra que esperan, y anhelan, el suspenso, que estarían encantados con que la fiesta popular se saldara con un fracaso que les permitiera proclamar que Villalar es cosa del pasado, que ya no engancha. Este año se han quedado con las ganas. La presencia de miles y miles de ciudadanos llegados desde numerosos lugares demuestra lo equivocados que están quienes hacen esas previsiones funestas. Y música por las eras y por las calles del pueblo. Y bailes. Y reencuentros. Y sonrisas. Y esperanza en que esta demostración de regionalismo y confianza en Castilla y León se traduzca en un futuro mejor, en el progreso de nuestra tierra, en empleo para los jóvenes, en avances en la agricultura, la ganadería, la industria, la artesanía, la hostelería, el turismo… En Villalar, los 23 de abril, rodeado de amigos, conocidos y desconocidos, uno mira el porvenir de forma distinta, más positiva. Y que conste que no soy el único al que le sucede. Recomendaría a los opositores y a los escépticos que, el próximo año, se den una vuelta, un ratito solo, por Villalar y que vayan con los poros del cuerpo y del alma abiertos, sin prejuicios, sin miedos, sin recelos. Sería un excelente ejercicio de vincularse a Castilla y León, a sus ciudadanos, a su historia, a todo aquello que se perdió en 1.521 en Villalar y por el que tantos dieron su vida.

El próximo año. Sería un buen momento porque, en 2026, se cumplirán nada menos que 50 años del primer Villalar, aquel que fue prohibido por Manuel Fraga, a la sazón ministro de la Gobernación en el gabinete que presidía Arias Navarro. Habían pasado cinco meses desde la muerte de Franco y en España soplaban aires de cambio, de libertad. Aires que también llegaron aquí y que algunas universidades y sectores progresistas trataron de impulsar pese a las resistencias y reticencias de la derechona, como escribió Umbral. El Instituto Regional de Castilla y León fue uno de los promotores de la primera concentración en Villalar de los Comuneros. Gentes como Julio Valdeón, Emilio Salcedo, José Luis Martín, Blas Pajarero y tantos y tantos otros lograron que Villalar se convirtiera en un símbolo, en un aglutinante. Y más cuando la Guardia Civil, a caballo y sable en mano, disolvió aquella concentración pacífica e hizo correr por los sembrados a los asistentes. La prohibición y las acciones de los agentes fueron un aldabonazo. Al año siguiente, ya con los actos autorizados, estuvimos cerca de 20.000 personas en un ambiente indescriptible. Faltaron organización y medios, pero sobraban entusiasmo, ilusión y esperanza.

2026. Cincuenta años ya. Luis Alonso Laguna quiere hacer una gran conmemoración. Ojalá lo logré. Y ojalá que reciba más ayudas que cortapisas.

