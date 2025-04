Gracias, Francisco

El Papa Francisco.

Suele decirse que las personas carismáticas cuando se van no dejan un poso de dolor, sino de agradecimiento. La muerte del papa Francisco en la mañana del lunes de Pascua nos revela precisamente la dimensión extraordinaria de su carisma. Horas antes en la mañana de Pascua le vimos, no sin dificultades y con el rictus debilitado, bendecir al mundo "Urbi et orbi" en el día más importante del año para la cristiandad. Según han ido pasando las horas desde la muerte hemos contemplado la grandeza de su figura y de su pontificado que acababa de cumplir en marzo 12 años. Con la muerte de Francisco puede que estemos diciendo adiós a uno, o al primer gran referente moral, social, ético, geopolítico (¿por qué no?) y cristiano del siglo XXI.

Francisco, el primer papa jesuita de la Iglesia, deja un legado que analizarlo nos costaría muchas páginas y puede que varios periódicos enteros. Su muerte es evidente que abre una nueva página en la historia de la Iglesia, que se ha visto muy impregnada por su acción durante todo este tiempo. Francisco nos enseñó a salir, le dijo a los jóvenes hagan lío y anuncien el Evangelio preocupándose más de mirar hacia el prójimo que hacia el ombligo de uno. Desde ahí potenció siempre el mensaje de la Iglesia en salida y en sinodalidad.

Al mensaje le siguieron algunos hechos. Francisco no escatimó su cercanía a los más pobres. A los más alejados. Eso se lo dijo a nuestro sacerdote diocesano, Teo Nieto, en un encuentro de párrocos hace un par de años: "No te olvides de los pobres". Su máxima expresión —más allá de multitud de gestos en viajes— fue el hecho de sacar el Lavatorio de los pies de la Basílica de San Pedro en el Vaticano el Jueves Santo, día del amor fraterno, y realizarlo en una cárcel. Signo inequívoco de lo que nos quería transmitir, encontrar la esencia de nuestra misión como cristianos.

Esa cercanía a los pobres, que otros pontífices también contemplaban pero que quizá no la implementaban tanto en su obra puede que sea uno de los aspectos que más le convirtió en ese referente moral.

En su haber está la reprimenda pública a todos aquellos políticos que han desdeñado la acogida como primera acción para la inmigración que sufren muchos países, también el nuestro. Francisco puede que sea recordado como el papa más insistente en el desarrollo de estas políticas. Al igual que aquellas que consideran el cambio climático que vivimos, la encíclica Laudato si, que Francisco publicó en 2015, es el principal manual que dejó a los países para abogar por prácticas más sostenibles en el cuidado de la Madre Tierra.

Francisco se mostró aperturista en la consideración en la Iglesia de las personas homosexuales, aunque es cierto que no se llegó a introducir ningún cambio normativo escrito. Da la sensación que la muerte de Francisco llega demasiado pronto, que se ha dejado cosas por hacer decimos los más renovadores, los fervientes defensores de que el Evangelio tiene que vivir con los tiempos. En todo caso, gracias, Francisco, por haber iluminado el camino de la Iglesia en estos 12 años.