Francisco, nos vemos en el más acá

Se nos ha ido Francisco, el papa que nos enseñó a ser buenas personas poniendo en práctica algo tan sencillo como el Evangelio. Por eso, no he entendido las algarabías que se han montado por lo que decía si estaba en sintonía con lo predicado por Jesús. ¿Por qué se han metido con él acusándolo de comunista, progresista y un sinfín de epítetos que sonrojan? ¿Será que hay personas, grupos, organizaciones y entidades que ven con malos ojos que se apliquen en la Tierra las palabras del hijo de Dios? ¿Pero por qué les iba a parecer mal que Francisco hablara con los presos, visitara a los emigrantes, se dirigiera a quienes tenían otras identidades y, de manera muy especial, no consintiera los escándalos sexuales perpetrados en el ámbito de la Iglesia? ¿O será que hay sectores que no quieren perder el poder (económico, social, cultural e ideológico) que representa una institución religiosa tan amplia, tan enmarañada y, en muchísimas ocasiones, tan opaca y oscura? ¿Pero es que aún sueñan con volver a los tiempos de la espada y prefieren dejar la cruz aparcada en la orilla del camino? ¿O tal vez no se atreven a mirar a Jesús a la cara por lo que pueda decirles?

Querido Francisco: te has ido aunque seguirás con nosotros, porque las buenas personas como tú nunca se esfuman. Tus palabras, tus gestos, tus acciones, tus trabajos, tus miradas, tus complicidades, etc., siempre nos acompañarán. Y se lo dice alguien que, como ya sabe, perdió la fe por culpa de quienes hacían lo contrario de lo que predicaban. Ya me entiende a qué me refiero, pues lo he escrito y recordado en numerosas ocasiones en esta columna: "Una cosa es predicar y otra, muy distinta, dar trigo", una sentencia que gustaba repetir un señor de mi pueblo al finalizar las misas y otros actos religiosos. Una sentencia que, como dice un amiguete del alma, se puede aplicar en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Por eso le he admirado y mencionado en mis clases en la Universidad de Salamanca siempre que he tenido la ocasión. Pero también en otros escenarios, porque lo que nos contabas y difundías desde los púlpitos, desde las ventanas de la Plaza de San Pedro, desde las entrevistas en esos innovadores programas de televisión o en los textos que escribías son las semillas que, aunque les pese a quienes les gustaría borrarte del mapa, seguirán floreciendo.

Yo continuaré caminando contigo, pero aquí abajo. Porque tú nos enseñaste que no se puede ser cristiano sin mirar a la cara de las personas con las que convivimos, especialmente si sufren, si son pobres o excluidos, si se encuentran desplazados por las guerras o si se sienten despreciados por tantos motivos incomprensibles. Lo dijiste muy claro y por eso me conquistaste desde el minuto uno. Cuando te escuché por primera vez y posteriormente en la infinidad de ocasiones que he podido verte y leerte, siempre me decía a mí mismo: "Por fin tenemos un papa bueno, que da ejemplo, que practica el Evangelio". Pero también observé las consecuencias de las zancadillas que han empleado contra ti esos individuos que han olvidado el significado de las palabras de Jesús. Porque, desde mi punto de vista, de eso se trata: practicar aquí, en la casa común del Planeta Tierra, las enseñanzas del amor. Yo creo que si practicáramos el mandamiento del amor otro mundo sería posible y que, por tanto, a todas y todos nos iría mejor. Intentaré recordar lo que nos has dicho y, dentro de mis posibilidades, trataré de ponerlo en práctica. Pero aquí abajo, en el más acá. ¿De acuerdo?

