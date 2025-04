Zamora, entre devoción y ciencia

Ha pasado ya una semana desde que las últimas procesiones dejaron nuestras calles en silencio, pero Zamora sigue despertando con ese extraño vacío que llega tras los días grandes. Cuando se apagan los tambores y se guardan las túnicas, queda el cuerpo cansado y la cabeza llena de imágenes difíciles de borrar. Y, sin embargo, entre todo eso, también queda espacio para mirar atrás con otros ojos. Con los de la ciencia, que observa lo mismo que nosotros pero lo explica de otra manera.

Pensemos, por ejemplo, en lo que sucede cuando decenas de cargadores levantan sobre sus hombros más de una tonelada de madera y arte. En algunos pasos, como La Agonía, cada uno carga más de 31 kilos, que no es poca cosa si lo comparamos con llevar tres garrafas de cinco litros sobre cada hombro durante más de una hora. La física aquí no es un adorno, es la base de todo: el equilibrio depende de algo tan concreto como el centro de gravedad —ese punto donde se concentra el peso total de un cuerpo— y la forma en que se reparte entre todos. Si el paso se balancea mal, no solo se nota a la vista, también lo sufre la espalda. Por eso el ritmo y la coordinación son tan importantes. La tradición lo sabía desde hace siglos, aunque no tuviera nombre técnico para ello.

Y luego está el sonido, tan presente como la imagen. El retumbar de un tambor en una calle estrecha no se oye igual que en una plaza abierta. Las piedras devuelven el eco, lo amplifican, lo hacen vibrar dentro. Es física pura, pero también emoción. Igual que el silencio. No hay procesión en la que el silencio no diga algo. La neurociencia lo explica con palabras como dopamina u oxitocina, pero cualquiera que haya visto pasar un paso sin música, solo con el crujir de los maderos, sabe que hay algo ahí que va más allá.

Las cofradías cada vez se apoyan más en modelos meteorológicos avanzados, imágenes por satélite y pronósticos actualizados al minuto

También la química tiene su lugar. En la cera que arde, en el incienso que llena el aire con compuestos aromáticos. No todo es inocuo, claro. Algunas partículas pueden irritar, sobre todo si el aire no corre. Pero hay estudios que señalan que ciertos aromas también relajan y despiertan emociones profundas. El equilibrio, otra vez, está en el uso.

Este año, el tiempo nos ha respetado. Con excepción del Santo Entierro y de las Damas de la Soledad, y algún recorte como el de las Angustias, el resto de las procesiones han salido adelante. Y eso, en parte, también es ciencia. Las cofradías cada vez se apoyan más en modelos meteorológicos avanzados, imágenes por satélite y pronósticos actualizados al minuto. Ya no basta con mirar al cielo y fiarse del refrán. Aunque siempre queda ese momento imprevisible: el cielo que amenaza justo cuando el paso asoma, o ese claro inesperado que parece abrirse solo para dejarle pasar.

La ciencia, en todo esto, no le quita magia a la Semana Santa. Al contrario, la hace más nuestra. Nos ayuda a entender lo que sentimos, lo que hacemos, lo que llevamos repitiendo durante siglos. Porque si algo ha demostrado esta fiesta es que fe y conocimiento pueden caminar juntos. Y que incluso la emoción más profunda tiene su parte de física, química y cerebro.

Suscríbete para seguir leyendo