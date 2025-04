Los algoritmos de la felicidad

¿Recuerdan que en Gaza está teniendo lugar un genocidio? Quizá no esté todos los días en las portadas de los periódicos ni abriendo los informativos, pero sigue pasando. En las redes sociales también se pueden ver día a día las atrocidades que comete Israel. Pero solo si quieres, claro. No es un contenido que te vaya a salir promocionado o recomendado.

Entre tanta felicidad que destilan siempre las redes sociales, en las que todo es idílico y estupendo, la realidad del mundo es otra.

Mi feed de Instagram me muestra imágenes muy duras: Cadáveres de niños, padres llevando en brazos a sus bebés muertos, morgues a reventar... Y no es que sea el algoritmo el que me las enseñe, soy yo la que sigo a periodistas palestinos y a corresponsales de guerra.

Aunque sigas ese tipo de perfiles y compartas sus publicaciones, en las propuestas que me hace Instagram nunca (jamás) se promocionan estos contenidos. Las redes sociales buscan engancharnos, hacernos consumir, sentir curiosidad por la vida de famosos… Obviamente, no es tan motivador ver el sufrimiento de miles de personas como escuchar a alguna influencer lamentándose porque ha tenido un problema en la reforma de su nueva mega casa. Pobrecita, qué vida más dura.

Seguro que si Gaza fuera el resort turístico que propone Donald Trump, los algoritmos de las redes sociales nos bombardearían con este nuevo destino. Pero ahora no les merece la pena.

Quizá, si esos algoritmos incluyeran un poquito más de realidad y no tanto postureo, tendríamos una sociedad más concienciada y más consciente del genocidio que se está cometiendo en Gaza… y de lo que pasa en el mundo en general.

