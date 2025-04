Desaparecida de la tele

Las televisiones generalistas no han dedicado ni un minuto en sus distintas programaciones –fundamentalmente los telediarios– a la Semana Santa zamorana. Andalucía en general y Sevilla en particular han vuelto a llevarse la palma del reconocimiento y la pertinente publicidad. Valladolid no ha salido mal parada del todo. Si acaso alguna que otra instantánea sobre la Semana de Pasión de León y alguna que otra curiosidad de distintas celebraciones de las muchas que se dan cita en España. Zamora no ha existido.

Zamora, con todo lo que representa, con todo lo que es, con tanto dinero como se destina a su difusión no ha merecido ni un comentario ni si quiera a causa del mal tiempo reinante. Hizo más José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, por la Semana Santa de Zamora en el pregón que pronunció en el foro del periódico que toda la publicidad invertida en calles y plazas de distintas ciudades, Madrid incluida. ¡Si hasta salió en el Marca! Gracias señor Páez, gracias Celia.

No vale con invitar al famosillo de turno para que venga a "empaparse del místico fervor zamorano", porque de lo único que se empapan es de buen vino, regando buenas viandas. Hay quienes piensan que hacen un gran servicio a la causa, cuando la causa es personal. Cosas del ego que algunos llevan como bandera porque sólo saben vivir de jactancia.

Algo habrá que hacer, que no es lo que se viene haciendo, para que la Semana Santa de Zamora ocupe en los noticiarios el lugar de importancia y de interés religioso, tradicional y cultural que le corresponde. No creo que consista en llevarle un jamón de Guijuelo al directivo de turno pero, coñe, para eso están las relaciones institucionales, los contactos y esas cuestiones. Mientras la Semana Santa genere guita, lo demás poco importa. Reducirla a eso me parece de una pobreza de miras imperdonable.

La apreciación no es sólo mía. Son miles los zamoranos de aquí y de allá que se han sorprendido desagradablemente al ver que la Semana Santa de Zamora no ha existido para las grandes teles. Encima, por estos lares, algunos siguen empecinados en enredar, estorbar y enturbiar. Lo de siempre. Una pena que no tiene solución. Y eso que soy optimista.

Suscríbete para seguir leyendo