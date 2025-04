El 12.03.1938 Hitler invadió Austria. Gran Bretaña y Francia alcanzaron el culmen de su indecencia ética. Fueron muchos los países que, al menos, enviaron una carta de protesta. Estos dos vecinos nuestros ni siquiera se quejaron. Su política era la de un estúpido intento de apaciguamiento de Hitler. Su disculpa, todos los indecentes tienen muchas, fue alegar que lo hecho era irreversible; que tampoco se hubieran podido impedir por la fuerza, y que era verdad que Hitler había violado el tratado de paz. Francia estuvo al mismo nivel de indecencia. Más aún ambos infames gobiernos se abstuvieron hasta de no pedir boicot alguno contra la Alemania nazi.

El 30.09.1938 ambos indecentes gobiernos firmaron un acuerdo con los nazis alemanes y los fascistas italianos por el que les permitía la ocupación de Checoeslovaquia.

El 27.02.1939 el presidente del Gobierno del reino de la Gran Bretaña Chamberlain y el del Gobierno democrático de la República de Francia León Blum ¿socialista?, siguieron compitiendo en ver quien era más indecente. No sólo se habían negado a ayudar a la II República democrática, sino que se inventan un pacto de no intervención mientras cierran los ojos a la de la Alemania nazi y la Italia fascista. Finalmente se deciden reconocer como gobierno legítimo a Franco y sus golpistas profascistas. Culminan su servilismo piratesco impidiendo que el gobierno democrático recibiera el material bélico comprado a la URSS y estacionado en territorio francés para defenderse de los golpistas facciosos. De haberse recibido quizá no se hubiera perdido la batalla del Ebro y todo hubiera cambiado.

El 31.03.1939 esos dos indecentes gobiernos se comprometieron a apoyar y garantizar la independencia de Polonia.

El 05.03.1939 Casado dio un Golpe de Estado y se entregó a los demócratas a Franco.

Memorias históricas de una indecencia

El 27.03.1939 los gobiernos "democráticos" de Francia y Gran Bretaña que estuvieron ayudando a Franco al no ayudar a la II República Democrática, tres años impidiendo la defensa de la democracia privándole de las armas compradas por el gobierno para tener contento a Hitler reconocieron la "legalidad" del Golpe de Estado

El 01.04.1939 Franco aprobó su último parte de guerra: en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.

El 01.04.1939 Franco inició el genocidio. Duró hasta su muerte. Juan Carlos lo siguió antes de que el muriera de acuerdo con Kissinger: las víctimas fueron los saharauis. Aún lo son.

La guerra y las postguerras duraron 39 años viviendo Franco desde 18.07.1936 + 01.04.1939 = 20.11.1975. Ni se sabe cuántos durará después de su muerte porque lo dejó todo "atado y bien atado" y, como se decía del Cid, sigue ganado batallas después de muerto.

El 06 al 12.04.1939, durante la visita a Londres del Ministro de Asuntos Exteriores polaco, los gobiernos de Gran Bretaña y Francia acordaron formalizar la garantía de protección de Polonia a Grecia y Rumanía; pero no hicieron nada cuando se produjo la invasión italiana de Albania consumada del 07 al 12.04.1939.

El. 23.08.1939 se firma el pacto Molotov Ribbentrop que permite concentrar las tropas nazis en Polonia y en el frente este sin temor a una agresión soviética.

El 01.09.1939 cuando Hitler invadió Polonia Ambos países le declaran la guerra que desembocó en la II Guerra Mundial.

De haberse opuesto desde la invasión de Austria el 12.03 1938 en aquel momento Alemania disponía de menos ejército, menos recursos y menos territorios y tanto ella como Italia; ésta quizá no hubiera invadido tampoco Albania. Iniciada entonces la IIGM, los nazis y los italianos hubieran dejado de apoyar a los golpistas dirigidos por Franco concentrando sus tropas en sus propios frentes. Eso hubiera permitido al Gobierno de la República democrática el acceso al material bélico y no hubieran perdido las batallas que perdieron por carecer de él.

Eso estaba esperando que ocurriera el presidente del Gobierno Dr. Negrín hasta que se produjo el golpe de Estado de Casado y Besteiro que lo precipitó todo.

La II Guerra Mundial, sin duda, hubiera sido más breve y menos sangrienta.

