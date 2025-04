La casa sobre roca, el paso sobre casa

Escribe Mateo, el del terremoto en el Gólgota el primer y definitivo Viernes Santo de la Historia, que "cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca" (7, 25). En la parábola, Jesús exalta la prudencia de quien escucha sus palabras y las pone en práctica, como hace el que edifica su casa sobre roca, frente a la necedad del que, por mucho "Señor, Señor" en su boca, construye sobre arena. Los sucesivos Viernes Santos de la Historia, y con ellos cada Semana Santa, cada procesión, cada paso, demandan también cimentaciones prudentes, no sea que vengan lluvias menos lloradas que las del parte meteorológico pero más devastadoras.

Así, la Semana Santa popular, las procesiones, el paso, requiere construirse sobre la cofradía, sobre la comunidad, sobre esa casa que se asienta en el don del Espíritu Santo, y que relaciona estos días santos con la fiesta de Pentecostés, que Zamora celebra en torno a la Virgen de la Concha, su querida patrona: "Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones" (Hechos 2, 42).

La enseñanza de los apóstoles. No ha variado desde entonces. Es la Cruz, escándalo y locura todavía hoy para muchos, la cruz que los cofrades enarbolamos para abrir los cortejos, que llevamos al cuello o en una vara, que cargamos junto a la que carga el Cristo. La enseñanza de que la Cruz salva porque hay algo/alguien que salvar, nuestra alma, exige la perseverancia de las cofradías. Es la Santa Cruz a la que Cristo ha subido y de la que lo descendemos, ya sea en Bercianos de Aliste predicado por Pedro en este 2025 o en el salmantino Campo de San Francisco, para asumirla como la enseñanza fundamental de la Iglesia, el misterio del amor, el signo del perdón.

Tras adorar su Cruz victoriosa, llamamos Santo Entierro a nuestro duelo, ya sea tras la Urna camino de la Catedral zamorana o tras el Sepulcro que se adentra en la Universidad salmantina

La comunión. De eso se trata en una cofradía, en la que los lazos de hermandad, de confraternidad, son distintos a los de la familiaridad o la amistad. Exigen muchas veces la renuncia, el sacrificio, la búsqueda infatigable de la reconciliación. Resuenan tantas palabras anteriores a las últimas siete del Cristo de La Horta… El orden de las filas procesionales o la sincronización en la carga bajo los banzos son como un reflejo de esa fraternidad, a menudo herida por la discordia pero siempre tarea terrenal. Desde la fe, con voces de San Lázaro, de que la muerte no es el final y que estamos en comunión con la Iglesia del Cielo.

La fracción del pan. Del altar parte todo. Del que actualiza el sacrificio ofrecido de una vez y para siempre en la Cruz. Memoria de la Pascua de Cristo, cada Misa vivifica por el Cuerpo y por la Sangre: no tienen mejor fuente de vida las cofradías que reunirse alrededor de la Mesa de su Señor. ¡Qué afortunados somos los cofrades! Tras contemplar a Cristo lavar los pies y quedarse con nosotros en el monumento, salimos bajo el caperuz morado a mostrarlo prendido (¡que no se mueva!), o reflejado en el paño de la Verónica. Tras adorar su Cruz victoriosa, llamamos Santo Entierro a nuestro duelo, ya sea tras la Urna camino de la Catedral zamorana o tras el Sepulcro que se adentra en la Universidad salmantina. Tras calentar el corazón con el fuego pascual en la noche santa de la Resurrección, madre de todas las vigilias, hacemos estallar en flor y gozo la mañana del domingo, porque sin el domingo no podemos vivir y si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe.

Las oraciones. Es decir, "estar muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama", en expresión de Santa Teresa de Jesús. En la cofradía, en la procesión, parece que no estamos a solas… pero sí. Procesionar juntos nos regala momentos de intimidad, muy personales. Celebrar los cultos internos a lo largo del año nos brinda ocasiones para la meditación y el encuentro con Dios. Acudir a nuestras imágenes, en sus altares y hornacinas, o en esa estampa de la cartera, de la mesilla o del móvil, nos acaricia el alma con ternura. Para orar, la maestra es María. La del "hágase en mí", Soledad que pone sus manos en las del Padre. La del "ha hecho obras grandes por mí", Nuestra Madre que ve la obra perfecta inerte en apariencia en su regazo. La que transita desde el desconcertado "¿por qué has hecho esto?" al certero "haced lo que Él os diga" para estrenar un puente de piedra que cruza la vida aferrada a la Esperanza, desgranando entre sus dedos las cuentas de un rosario que une dos orillas y cuenta siete espadas en el corazón atravesado de la Madre. Perseveremos como Ella, iuxta crucem.

Médico rural en Aliste y cofrade de la Vera Cruz de Salamanca

