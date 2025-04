Eso es lo que pido para los médicos de guardia del Hospital Virgen de la Concha, que la cena compuesta por un pincho de tortilla de patatas y un par de empanadilla, que al parecer se repite con harto-sospechosa frecuencia, haya sido, ayer mismo, la última cena, con esos ingredientes. La gastronomía española es rica y la oferta puede ser mucho mayor y mejor. Cabe esperar que la tortilla en cuestión no sea de supermercado y las empanadas de esas que venden congeladas porque, entonces, apaga y vámonos

Anda que no hay combinaciones gastronómicas para poder alegrar la guardia de los facultativos. Se me ocurren cien en estos momentos. Los que están en la obligación de discurrir el menú nocturno, que lo hagan, que piensen un poco, que se pongan en la piel o en el estómago de los perjudicados y ya verá usted como surgen ideas de inmediato.

Al parecer, en la bandejita donde se ofrece tan frugal cena, se incluía una botellita de agua, en tiempo pasado. Los pobres míos tendrán, como poco, que hidratarse, no van a beber agua del grifo. Mire usted, no estoy de acuerdo con la frase aquella que dice: «Bebe agua del Duero por turbia que vaya y como carne de cordero por cara que valga». ¡Pa Rita la Panadera! Que no. El agua que sale del grifo tiene sabor y a veces color cuando en realidad el agua es inodora, incolora e insípida. Sobre la carne de cordero, que le voy a decir, ¡está por las nubes! Y eso que Zamora cuenta con una de las cabañas de ovino más grandes de España, hasta el punto de convertirnos en líderes del sector.

De ahí que tampoco proponga que en el menú nocturno de los facultativos de guardia incluyan asado de cordero, pero sí alguna carrillera al vino, espárragos con salmón, ensaladilla rusa, ahora que, en teoría, vamos hacia el buen tiempo, guisantes con jamón y, en fin, se me ocurren infinidad de combinaciones. Y no que del pincho de tortilla y la empanadilla no salen o, por lo menos, eso denuncian los afectados. Por favor, mímenlos para que nos mimen a los pacientes, porque si encima por culpa de un mal dolor llegamos a deshoras y los pillamos cabreados porque tienen hambre, mal asunto para todos.

