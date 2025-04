Una ciudad mutilada

Es incomprensible que la ciudad del alma, Zamora, esté impecablemente fatal, y digan todavía algunos, encapsulados en el realismo mágico de sus sillones institucionales, que mi anterior artículo en esta misma sección de opinión "Una ciudad patas arriba" era pura demagogia. Y yo les digo, desde este espacio de la palabra que, a veces, el poder o estar cerca de él puede cegar y por ello no ver la realidad como la sufrimos los ciudadanos de a pie.

No es populismo, es la realidad más tangible de los desastres que no se le ocurrieron ni al que asó la manteca, pero sí al más iluminado: dar inicio a la misma vez, obras y más obras,en diferentes áreas o zonas de la ciudad, troceándola. Pero aquí, si no fuera por el grupo político Zamora Sí, nadie levanta la voz para decir lo que piensa en la barra del bar, ojo, por extensión esto sucede con temas varios y muy preocupantes que afectan a esta "ciudad del alma" que diría nuestro insigne poeta Claudio Rodríguez. Muchos son los lectores que se identificaron con la problemática de las obras que, en mi anterior artículo, he criticado en voz alta.

Es una ciudad agujereada y con un caos circulatorio preocupante. Se acerca la Semana Santa, me pregunto ¿se paralizarán durante este tiempo las obras?

Te duele el poco sentido común, por lo menos en materia de obras, de este gobierno municipal, siendo el deber democrático y respetuoso de la sociedad civil rebelarse, desde el exiguo espacio de resistencia que se pueda tener para ser altavoces y señalar con el dedo qué está bien y qué está haciéndose mal, como es el caso desastroso de tanta obra junta y que dificulta seriamente la vida cotidiana del ciudadano que se mueve por obligación con su vehículo o que debe entrar a la urbe diariamente por motivos laborales u otros.

¿Es mejor aguantar y no quejarse ante los despropósitos que están generando al ciudadano estas tropelías de obras?

Pues no. La mirada del ciudadano debe ser crítica y audaz para el bien común.

Faltan señalizaciones y ciclovías en las calzadas en ambos sentidos que deberían llevar carriles bici en paralelo protegidos y que no se han tenido en cuenta, también para los patinetes eléctricos que son cada vez más entre los jóvenes

La señalización del tráfico está de pena y los accesos cortados no son accidentales, son constantes e improvisados. Se han llevado a cabo, a día de hoy, un 50℅ aproximadamente de las "deshumanizadas obras", aún le queda otro tanto de sufrimiento al ciudadano por cortes de tráfico, averías, desvíos, asfaltados y etc. Están metiendo tuberías y luego el asfalto lo están parcheando con cemento creando unas costuras en el suelo propias de países que son tercermundistas y no de una ciudad que pretende o pretendía ser patrimonio de la humanidad. Imposible.

Han dejado por esos asfaltados problemas para el acceso a viviendas con rampas para entrar en algunos portales de Avenida del Requejo con bordillos al inicio de la rampa o barreras arquitectónicas para discapacitados. En esa misma área de la ciudad, los autobuses no giran bien, invadiendo los dos carriles al dar la vuelta en las rotondas, a la espera de soluciones, supongo.

Rotondas y más rotondas, unas grandes otras pequeñas, que impiden el fluir del tránsito. Con un vallado propio de otra época. Unas aceras excesivas que reducen bastante el espacio y que son un despropósito total y absoluto.

Tampoco se entienden las siete rotondas que deben sufrir los conductores de los autocares de la ruta Zamora - Salamanca. El tráfico pesado si no se desvía por la Aldehuela, aunque acabará destrozándose, se complica hasta llegar al centro de transportes en el polígono de la Hiniesta. Yo siempre he pensado que las rotondas generan pequeños accidentes en una ciudad y estadísticamente así es. Ningún invento.

El tratamiento de la bici en este concepto de humanización es ridículo e insuficiente, según el colectivo, pues no hay espacio para compartir y para humanizar el espacio público.

Un sinfín de problemas que a diario sufrimos los zamoranos y que esperamos ver en parte solucionado ante la inminente llegada de la Semana Santa. Debemos entre todos hacer ese esfuerzo por el bien de nuestra ciudad y que los inconvenientes por causa de las obras que mutilan la ciudad del "Duero duradero" se agilicen lo antes posible para embellecerla. Merece la pena.

