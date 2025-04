No es más rico el que más tiene

Los refranes son auténticos sacos de verdades y en este caso más todavía. Porque, según afirma un nuevo estudio científico, no vive más el que más tiene, sobre todo en Estados Unidos, sino el que vive en Europa. Es más, los estadounidenses ricos de solemnidad tienen una esperanza de vida más corta que los europeos, como así concluye un análisis pionero, realizado por un equipo de investigadores de la Escuela de Salud Pública que forma parte de la prestigiosa Universidad de Brown, en Rhode Island. El trabajo pone de relieve que los ciudadanos estadounidenses tienen peores tasas de supervivencia en todos los niveles de riqueza y que ellos tienen más probabilidades de morir antes que nosotros, los depauperados, vituperados e infamados europeos.

El presidente yanqui nos va a crujir con las tasas, pero ya se sabe lo que dice otro refrán, "quien ríe el último, ríe mejor". Y no sé por qué me da que nos vamos a hartar de reír de las bravuconadas de Trump. Hay quien ya, con conocimiento de causa, le ha vaticinado un "impeachment" de aquí a uno o dos años. Ya sabemos que en contra de la propia Constitución estadounidense, quiere perpetuarse en el poder. De los energúmenos cabe esperar cualquier cosa.

El objetivo del estudio que nos ocupa era determinar cómo afecta la riqueza a las probabilidades de morir de una persona. Los resultados revelaron que las personas con más riqueza tienden a vivir más que las que tienen menos, especialmente en EEUU, donde la brecha entre ricos y pobres es mucho mayor que en Europa. Los datos comparativos también mostraron que la esperanza de vida media de los estadounidenses más ricos es inferior a la de los europeos más ricos. Aunque, en algunos casos, los estadounidenses más ricos tienen tasas de supervivencia equiparables a las de los europeos más pobres en zonas occidentales de Europa como Alemania, Francia y los Países Bajos.

Como Trump es rico, riquísimo, cabe esperar que lo del estudio se cumpla en su persona. Y no porque le desee ningún mal, ¡por favor!, no me juzgue tan perversa, sino porque deseo el bien de Europa y de los europeos, entre los que nos encontramos los españoles, sabiendo que a muchos de mis compatriotas empresarios les está causando un gran quebranto económico.

