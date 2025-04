Nueva oportunidad de venta de Zamora: los recursos que sostienen la vida

El día 31 de marzo apenas en una decena de pueblos de Zamora sonaron las campanas para unirse a la propuesta de La Revuelta de la España Vaciada. Tal vez el vaciamiento es tan grande que ya no quedan pies para subir al campanario ni manos para voltear las campanas tocando a rebato. Quizás los pies cansados y las manos hacendosas hayan envejecido y no tengan fuerza suficiente para dar la campanada. Puede que los escasos curas que quedan no hayan dado abasto para abrir las iglesias a su cargo, o que las torres y espadañas de las ermitas estén a punto de derrumbarse. Puede ser que los pocos jóvenes que quedan no hayan aprendido el oficio de campaneros. Puede que todo lo dicho y mucho más.

Pero eso no quita razón a sus justas reivindicaciones, porque "ser pocos no nos quita derechos", como explican en sus pegatinas. A lo que añado para no perder ni derechos ni ánimos para seguir repicando que "son las minorías las que cambian el mundo", con lo que quiero apoyar su mensaje de que los pueblos pequeños son importantes, porque como dicen los de la Revuelta "son custodios de los recursos que sostienen la vida".

Y sin embargo, en Zamora se ponen a la venta los recursos que sostienen la vida.

Coincidiendo con esta llamada de los pueblos revueltos a sostener la vida en los pueblos vaciados, en unas jornadas de asociaciones de forestales de la comunidad celebradas en Zamora se informa de una nueva oportunidad para las tierras vaciadas: dedicarlas a la repoblación forestal para captar CO2 o dióxido de carbono, con el fin de evitar el calentamiento global del planeta en que vivimos -algo sobradamente conocido aunque rebatido por los negacionistas del cambio climático-, y vender la "captación".

El nuevo producto a la venta es el de créditos de carbono, por el que los propietarios de terrenos con masas forestales podrían vender los créditos de CO2 que absorben sus árboles a empresas de fuera, que los comprarían para seguir contaminando. De la misma manera que hasta ahora vendían la madera de los bosques producida en sus tierras para fabricar muebles fuera, pero más etéreo.

Esto viene a ser una nueva idea de la "tierra de las oportunidades" con la que contraatacan los optimistas que viven bien subidos en el carro en Zamora, contra los pesimistas –optimistas bien informados- que alzan la voz y voltean las campanas porque la provincia se vacía de jóvenes.

Pero no es más que una oportunidad más de ir vendiendo el territorio, que se inició hace años mediante expropiación por interés público para construir embalses y presas hidroeléctricas que anegaron pueblos enteros. Y que acabó siendo objeto de interés privado para empresas que los explotaron durante un periodo de años que continúan explotándolas en beneficio propio pese a caducar la concesión.

Una oportunidad de vender el territorio que han continuado muchos propietarios de tierras para instalar parques solares y molinos eólicos, bien porque ya no vivían en el pueblo, bien porque dedicarlos a la agricultura o ganadería ya no era rentable.

Igual que muchos alcaldes de los pueblos que han vendido para el mismo fin las tierras comunales y municipales, para poder rellenar las arcas vacías de los municipios cada vez más vaciados de vecinos, que son los que podrían llenar la caja del ayuntamiento con sus impuestos si vivieran en el pueblo custodiando los recursos que sostienen la vida.

Y como siguen vendiendo la tierra esos mismos propietarios de que suelen vivir fuera o ya no cultivan el campo, y esos mismos alcaldes que ahora venden la tierra para instalar plantas de biogás o el agua para las de hidrógeno verde, a cambio de unos miles de euros para sostener los servicios que cada vez disfrutan menos vecinos.

Algo se ha avanzado en la venta del territorio desde la expropiación forzosa con la bendición del estado para producir energía hidroeléctrica, hasta la venta a precio de mercado para producir energía solar, eólica, green de biogás y biometano, todo para la instalación de industrias en otros territorios.

Ahora además tenemos la oportunidad de vender "aire", con la captación de nuestros bosques del CO2 contaminante para que las industrias que funcionan con la energía producida aquí puedan comprarnos el derecho a seguir contaminando allí. En ese "allí" donde también trabajan los zamoranos que aquí no encontraron la oportunidad de trabajar en la tierra de las oportunidades.

Pese a la venta de la tierra zamorana para okuparla cada vez más de embalses, aéreo generadores, placas solares y plantas de biogás. Pese a la venta de agua para producir hidrógeno verde en las lagunas de Villafáfila, y de masas forestales para descontaminar el CO2 del aire del planeta, aún nos quedaban terrenos dedicados a agricultura y ganadería para custodiar recursos que sostienen la vida y transformarlos en fábricas productoras de alimentos. Esas manducas de calidad que se estaban exportando desde la tierra zamorana de las oportunidades a otros países, con lo cual se custodiaban alimentos, trabajo y población ¡la vida!

Pero el gran jefe del imperio americano ha decidido poner aranceles a los productos de otros países, entre ellos el queso, el vino y los cereales que sobrevivían a la okupación energética de nuestra tierra. Algo negado por la diputación provincial cuando presentamos una moción para irnos defendiendo de lo que ya mismo el presidente de EE UU acaba de anunciar en lo que ha llamado "el día de la liberación".

Los alimentos de calidad de la tierra van a tener más dificultades para venderse fuera por los aranceles, y dentro por la subida de precios que provocan. Pero aún existe una nueva oportunidad de seguir vendiendo la tierra: la tierra propiamente dicha, la que todavía pisamos con la planta de nuestros pies entre plantas productoras de energía. Porque se está investigando si en la provincia de gente normal y pobre hay tierras raras y ricas en minerales, para poder vender directamente la tierra bajo nuestros pies mediante las extracciones mineras de productos como el litio y otros, que sirven por ejemplo para fabricar ordenadores que en el pueblo no funcionan por falta de cobertura. Algo así como pasó con los pueblos con sed de agua al lado del embalse, o los continuos apagones de luz al lado de las instalaciones productoras de electricidad ¡Se vende hasta la tierra! Esa tierra donde descansar en paz cuando nos toque.

Así que los pocos indígenas de mi querida tribu zamorana cada vez más van a tener que habitar entre pueblos desaparecidos bajo las aguas, molinos de viento, huertos solares, masas forestales que se alimentan de CO2 y minas a cielo abierto ¡Ah! Con plantas para convertir nuestros residuos en biogás, si aún quedan residuos de explotaciones ganaderas y agrícolas. Y si no quedan ya se importarán de otro lugar donde sus industrias no pueden acoger los residuos que generan: las mismas que nos comprarán los derechos de captación del CO2.

Toda la provincia de Zamora se está vendiendo a precio de saldo por no poder mantener la forma de vida heredada de nuestros antepasados que intentaron custodiar los recursos que sostienen verdaderamente la vida. Y se vende la tierra que heredamos individual o colectivamente porque no somos capaces de mantenerla, como se dejan caer las casas de los pueblos que no vamos a volver a habitar, o si acaso sólo durante el mes de agosto en verano.

¡Hasta la Semana Santa se vende en cromos coleccionables! Como si además de vender la tierra, el agua y el aire tuviéramos miedo de que desapareciera también el espíritu de esta tierra que "come, reza y ama" como en la película.

Tal vez no sea mala idea que, además de los cromos de recuerdo de la Semana Santa, podamos coleccionar cromos de una tierra que está desapareciendo porque se vende.

Y seguir defendiendo que "ni se compra ni se vende el cariño verdadero" a la Zamora que se vacía, subir al campanario a tocar las campanas o levantar las pancartas para evitar que las campanas doblen por ti, por mí... y por mis compañeros, como decíamos cuando niños.

Esos compañeros que defienden su tierra para defender a toda la humanidad.

