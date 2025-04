Librerías de Zamora, espacios necesarios de cultura

Reivindiquemos la importancia de nuestras librerías, démosle el valor que contienen como espacios de encuentro con la cultura y patrimonio de todos los ciudadanos.

Las librerías hace tiempo que dejaron de ser exclusivamente el sitio donde proveerse de lecturas. Más allá de considerarlas como comercios, donde se adquieren objetos, en este caso libros, las librerías ya han adoptado otro papel —a mi juicio relevante— asociado a la necesidad de saberse dentro de un grupo de personas a quienes básicamente les atrae la lectura. Encontrar en ellas un vínculo con otros, también adeptos a este hábito tan estimulante y enriquecedor.

Las libreras en esta ciudad comprendieron, afortunadamente, esta demanda y se pusieron en marcha distintas iniciativas para responder a esta tendencia. Y no solo como una forma de reclamo (absolutamente lícita) de atraer clientes. No debiéramos considerar que esta sea una táctica desleal de competir con otras actividades y programaciones, públicas y privadas, sustentadas desde distintas instituciones. Ambas son necesarias y deben seguir cohabitando, coexistiendo de manera complementaria.

Ya contamos con algunos clubes de lectura en dichos recintos; encuentros con autores, presentaciones de libros, recitales poéticos, talleres, actos de reivindicación social u otras actividades híbridas en donde se fusionan literatura con distintas disciplinas. Esta lista de alternativas tiene cada vez mayor aceptación y ganan adeptos con una velocidad de crucero. A mi modo de ver es maravilloso que esto ocurra.

Alguien como yo, que transitó por las librerías de Zamora desde la juventud, ha ido comprobando este cambio gradual y aceptando que esta deriva es alentadora en cuanto a movimiento cultural y social se refiere.

Deberíamos reivindicar más nuestro comercio, las librerías en particular, en lo que me concierne. Convencernos de lo que suponen en nuestra vida cotidiana. Apoyarlas, comprar libros en ellas, participar de sus iniciativas. No me cabe duda de que las librerías, como lo pueden ser otro tipo de manifestaciones culturales o sociales son patrimonio de todos. De alguna forma, nos pertenecen (aun siendo del ámbito privado) y nos confieren cierta identidad como ciudadanos preocupados por la cultura. Sin duda, algo que debiéramos cuidar con esmero. Pero no solo en lo concerniente a espacio físico, a inmueble, sino como patrimonio inmaterial. En este caso la lectura y todas sus derivadas, contribuyen a construir cultura y convivencia. Mire por donde se mire. Es incuestionable esta afirmación: leer nos hace mejores, más sensibles, más comprometidos. La lectura nos ayuda también a comprender mejor a los demás, a interiorizar la realidad de manera tranquila y discreta, alejándonos del ruido mediático circundante. A adoptar una actitud serena ante la existencia. A fomentar la autocrítica, a reflexionar con profundidad.

Muchos se acercan a las librerías no solo por hacerse con las últimas novedades literarias o ese libro tan deseado. Lo hacen también por conocer a otras personas que, como ellos, sienten las mismas o parecidas pulsiones. En ese sentido, las librerías cumplen otro papel fundamental, más si cabe en una sociedad envejecida como la nuestra: el de acompañar. También lo es, por supuesto, el de encuentro intergeneracional puesto que en estos espacios se reúnen personas de distintas edades, con lo que ello supone de transmisión de conocimientos o satisfacción de necesidades emocionales entre otros aspectos. Reunirse en torno a la lectura, además, contribuye a crear determinadas sinergias, relaciones personales que fructificarán en amistades y otros proyectos, sin duda.

Es loable el trabajo de nuestras libreras, su esfuerzo casi épico por divulgar y reivindicar su presencia en el mapa de la ciudadanía, y las consecuencias que eso conlleva. Me refiero a airear en cierta manera el ambiente cultural. En la época de la cuantificación, podría considerarse insignificante su tarea, aunque bien mirado, el que haya un número considerable de fieles en torno a sus programaciones o que autores de primera línea se acerquen a Zamora y que tengamos la oportunidad de contar con ello es valorable e importante. Es una suerte contar con este tipo de espacios donde reivindicar la lectura, la literatura, la conversación, la amistad. Así se contribuye a crear una sociedad más inteligente, más saludable física y mentalmente, más madura, más culta. Reivindiquemos, pues, en este momento convulso donde la inmediatez es la seña de identidad y donde se impone la imagen en contra de la intelectualidad, lo lento, la pausa, el regocijo de reunirse, el placer de conversar juntos en torno al libro.

Por todo ello, mi admiración, mi respeto por el trabajo de estas libreras que esforzadamente sacan adelante sus negocios al tiempo que contribuyen a hacer ciudad y cultura. A propiciar encuentros de ilusión y alegría alrededor de los libros.

