Mientras el mundo, acobardado, confuso, contiene la respiración ante las barbaridades de Trump, nada se sabe de la que fue su rival en las pasadas elecciones, la candidata demócrata Kamala Harris. No estoy muy ducho en los intríngulis de la política norteamericana, pero creo que la oposición tendría que estar haciendo más de lo que hace. De ahí, la pregunta: "¿Qué es de tu vida, Kamala?" Estos días de análisis y valoraciones no he encontrado ni una sola línea sobre la actuación de doña Kamala. Es posible que sea yo el responsable por no haber buscado bien, pero me extraña que ningún periódico, radio, tele, red social, etcétera haya destacado una frase de la señora Harris, o una iniciativa parlamentaria, o una denuncia sobre las medidas que están dañando al universo. Este vacío me lleva a pensar que no la han destacado, ni siquiera recogido en letra pequeña, porque nada de eso se ha producido. O sea que la aspirante demócrata está desaparecida.

Y ante esta situación, surge una catarata de preguntas: ¿no tiene nada que decir?, ¿no sabe cómo enfrentarse a la bestia parda de Trump?, ¿lo da todo por perdido y, hala, a esperar que pasen los cuatro años del “trumpato”? Confieso que estoy alarmado ya que es mucho lo que está en juego. Quizás lo de menos sea que Kamala esté hundida; lo grave es que ella, como líder demócrata, está dejando que Trump actúe sin oposición política, sin nadie que le enseñe los dientes.

¿Se imaginan algo similar por estos pagos? Y cuando digo "estos pagos" me refiero a los países democráticos europeos. Aquí es posible que nos pasemos. En USA, la teórica oposición está calladita; en España, por ejemplo, la oposición no pasa día sin criticar al Gobierno; a veces, con razón; en otras ocasiones, sin ella. ¿Existe el término medio? Tengo mis dudas, especialmente cuando reina el "todo vale" para tratar de alcanzar el poder. Pero una cosa es esa continua y peligrosa batalla y otra no darla, meterse en la trinchera y esperar a que amaine. ¿Qué sucederá si Trump maniobra y fuerza la Constitución (ya lo ha hecho varias veces) para alcanzar un tercer mandato? ¿Continuará la inactividad y el silencio de Kamala y sus correligionarios? La pregunta no es retórica ni absurda. El multimillonario mentiroso y grosero puede hacer, si le dejan, eso y mucho más. De momento, ya ha puesto en marcha unas cuantas salvajadas y el mundo se ha estremecido. Bueno, todo el mundo, no porque Putin sigue indemne y, como Trump, amenazando a todo aquel que no comulgue con sus ¿ideas? y sus intereses (aquí no hace falta poner la interrogación).

Las decisiones de Trump han sido más duras y dañinas de lo esperado… y eso que se esperaba mucho. Y, por ahora, han producido unas reacciones tan necesarias como insólitas. No es normal que la Unión Europea, lenta en casi todo, haya respondido con tal celeridad y con tal grado de convicción en lo que va a hacer. Tampoco es habitual que casi todos los países europeos hayan lanzado ya planes (con dinero incluido) para contrarrestar en lo posible los ataques y los disparates de Trump. Veremos qué hacen las islas Heard y McDonald, cercanas a Australia, que, pese a estar deshabitadas, han sido castigadas asimismo con aranceles. Los pagarán, seguro, las focas y los pingüinos.

En España, Gobierno central y comunidades autónomas también han reaccionado pronto y, a mi juicio, bien. Esperemos que no entren en disputas de matices que acaben desvirtuando los acuerdos. Los ciudadanos no se lo perdonaríamos porque, repito, está en juego el futuro, nuestro futuro. Veremos que se inventa ahora Abascal para intentar la cuadratura del círculo. Leo que ha dado órdenes a sus gentes de que critiquen los aranceles pero sin criticar a Trump. Ole, ole y ole. Ya han empezado por poner a parir a Von der Leyen, Pedro Sánchez y Feijóo. Sí señor, un discurso de estadista serio, razonado y congruente. Se nota que lo ha pensado mucho.

Y mientras Abascal ataca los aranceles a la vez que adora a Trump, recemos para que Kamala reaparezca y diga algo. No valdrá para nada, pero será un síntoma de que continúa viva.

