Érase una vez un mandamás que solo disfrutaba con mandar mucho. Le gustaba mandar en todos los ámbitos de la vida: en el hogar de los progenitores, en la escuela, en la calle, en las empresas de su padre, cuando jugaba con los amiguetes al escondite, en los campamentos de verano, etc. Decía que él había nacido para mandar y que el resto del mundo solo tenía que cumplir sus órdenes para que todo fuera de maravilla. A medida que iba cumpliendo años, el aprendiz de mandamás se fue convirtiendo progresivamente en un ser terrible: ya no se cortaba ni un pelo y hacía lo que realmente le daba la gana, es decir, que seguía el propio gusto o arbitrio sin atender a razones. "A un mandamás, como yo, se le tiene que escuchar y obedecer. Y si alguien no sigue mis instrucciones, allá él", solía decir en sus círculos más íntimos y, a veces, en público. Sus modos y maneras de transmitir estas indicaciones eran también terribles. No se conformaba con usar palabras para emitir sus mensajes sino que estaba acostumbrado a utilizar gestos y pantomimas que eran las delicias de sus seguidores. Porque, aunque no lo pudiera parecer, el mandamás tenía muchos seguidores. Sí, muchos.

Aunque ya llevaba algunos meses gestando su nueva iniciativa con un pequeño grupo de amiguetes, a los pocos días del inicio de la primavera el mandamás decidió ejecutar el sueño que perseguía con tanto ahínco: tenía que pasar a la historia de su país y del mundo por algo realmente grandioso y monumental. Los faraones de Egipto, los gobernantes de Mesopotamia, los emperadores de Roma, los líderes religiosos de la cristiandad o los grandes defensores de los derechos humanos serían unos simples aprendices a su lado. Porque eso de tener paz, calma y tranquilidad no iban con él. Si de pequeño ya disfrutaba con el ordeno y mando, ahora, con sus setenta y muchos años, ¿quién iba a tener el coraje y la valentía de toserle y llevarle la contraria? ¿Acaso alguien con dos dedos de frente osaría decirle a la cara que estaba equivocado y que, como pensaban muchos, era un ser nocivo y pernicioso? Nadie podía ni -mejor dicho- debía llevarle la contraria por lo que pudiera suceder. Pues eso, que decidió realizar un experimento para ver cómo reaccionaba la gente en los distintos rincones del planeta Tierra, que era el lugar donde vivían él y 8.156 millones de personas más. El experimento era muy sencillo: incrementar los aranceles que los productores de bienes y servicios de otros países debían pagar por introducir esas mercancías en su país. Es decir, que si A, B o C, cuyos lugares de producción estaban en China, Francia o la India, querían vender en el país del mandamás lo que fuera, entonces tendrían que pagar un plus por introducir esos productos. Ya pagaban aranceles, pero ahora se verían incrementados porque el mandamás consideraba que su país venía siendo esquilmado por los demás, que se le había tratado muy injustamente durante las últimas décadas y que así no se podía continuar. Por tanto, había llegado la hora de dar un puñetazo en la mesa para demostrar quién mandaba en este mundo. Y dicho y hecho: el mandamás se armó de valor y con la chulería que le caracterizaba difundió lo dicho. ¿Y qué sucedió? Aunque sea muy difícil de comprobar, la inmensa mayoría del mundo empezó a sentir pánico, miedo e incertidumbre. Es decir, tres ingredientes que nunca deberían acompañarnos porque sus efectos secundarios son perniciosos. Pero al mandamás le entraba por un oído y le salía por el otro. Por eso, claro, era un mandamás. n