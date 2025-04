Salvar Ifeza

Sabe que le digo, señor Faúndez, que me paree estupendo que usted haga lo que ninguno de sus antecesores al frente de la Diputación hicieron en tantos años. Preocuparse, y por consiguiente ocuparse, de lo que estaba necesitado, sino de la mano de Dios, sí de la mano del hombre. Es decir, Colegio Universitario y Paraninfo y por supuesto, IFEZA. Me parece estupendo, repito, que usted haga una inversión millonaria para modernizar un pabellón que se utiliza para tantas ferias y exposiciones.

La mala conservación de ciertos inmuebles dice muy poco de sus responsables. Por lo menos, usted lo ha entendido así y se ha puesto manos a la obra, como debe ser. No hay que dejar caer tontamente y por desidia el patrimonio. Por los propios zamoranos y, sobre todo, por los que llegan de fuera y se encuentran con ciertos inmuebles en las condiciones actuales. Es más que una mera cuestión de imagen.

No puedo estar más de acuerdo con usted cuando reconoce que "Zamora no se puede permitir el lujo de no tener un recinto ferial de primer nivel". Y un Colegio Universitario y un Paraninfo en el que se celebran tantos y tantos actos. Hay que invertir también en lo que se tiene para que no se desmorone y de vez en cuando darle un lavado de cara o iniciar unas obras en profundidad. Pero es que ni eso. Pero es que ni siquiera se les ha dado un lavado de cara en tantos años.

Es increíble que haya habido una mujer al frente de la Institución y el "toque femenino" haya brillado por su ausencia. Ya no voy a hablar de la más que necesaria ornamentación. Todo llegará a partir de ahora. Hay que tener el coraje y la gallardía que por lo menos ha demostrado el presidente de la institución provincial y, contra dimes y diretes, afrontar un gasto, entiendo que elevado pero necesario, que los distintos inmuebles afectados estaban pidiendo a gritos.

Hay que salvar a Ifeza como se está logrando salvar el Paraninfo que se había convertido en la cenicienta del patrimonio de la Diputación. Que no decaiga. Que siga la racha. Mejor que ahorrar es invertir en nuevas obras y en mejoras el dinero disponible. Y, dinero hay.

